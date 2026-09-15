Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA

ECONOMIA

Gigante dos supermercados fecha 315 lojas após crise com alimentos vencidos

Rede reduz operação após fiscalizações sanitárias e avanço da concorrência

Iarla Queiroz
Por
Svetofor fecha 315 lojas
Svetofor fecha 315 lojas - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A gigante russa de supermercados de descontos extremos Svetofor reduziu de forma significativa o número de lojas em operação desde 2025. Ao todo, 315 unidades foram fechadas, o equivalente a 11,6% da rede, que passou de 2.720 para 2.405 estabelecimentos.

A retração acontece em meio a uma crise operacional e de reputação enfrentada pela companhia, que também avalia uma reestruturação com possíveis impactos sobre seus 20 mil funcionários.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O cenário é marcado ainda por uma sequência de fiscalizações sanitárias provocadas pela presença de produtos próximos do vencimento. Algumas unidades chegaram a ser interditadas temporariamente e outras tiveram as atividades encerradas de forma definitiva.

Fiscalizações pressionam operação

As ações dos órgãos responsáveis pela fiscalização sanitária aumentaram a pressão sobre a rede. Ao mesmo tempo, especialistas do setor apontam que a Svetofor chegou ao limite de sua fase de expansão.

Em grandes cidades russas, como Moscou, a empresa passou a enfrentar uma concorrência maior, principalmente de estabelecimentos de bairro e de novos formatos de lojas com preços baixos criados por grandes grupos varejistas.

A reestruturação também atingiu diferentes modelos de estabelecimentos administrados pela holding Invest Standard.

Entre os casos estão:

  • Mayak: 31 unidades foram afetadas pelo encerramento das atividades;
  • Prospekt: o hipermercado de 6 mil m², localizado em Barnaul, foi fechado;
  • Torgservis 50: das 22 lojas mantidas pela subsidiária na região de Moscou, somente seis continuaram funcionando.

Como a Svetofor consegue vender barato

O modelo da Svetofor é baseado em uma operação enxuta e na redução máxima dos custos. As lojas funcionam, geralmente, em espaços de 800 m² a 1.100 m², sem a estrutura tradicional encontrada em supermercados.

Os produtos são expostos diretamente em paletes e o piso das unidades é de concreto, sem decoração convencional.

Para manter os preços baixos, a rede negocia diretamente com fabricantes, não trabalha com marcas próprias e utiliza uma margem de lucro de até 15%. A empresa também não adota programas de fidelidade pagos pelos consumidores.

Rede russa chega ao Brasil

Mesmo diante da redução de sua operação na Rússia, o grupo mantém a estratégia de expansão para outros mercados.

A primeira unidade brasileira da rede será aberta em Minas Gerais, sob a marca Semáforo, no dia 15 de setembro. A proposta é levar ao país o mesmo modelo de descontos extremos, com foco principalmente nos consumidores das classes C, D e E.

A estrutura será enxuta, com um mix selecionado de produtos essenciais e de alto giro. Cada unidade deverá contar com aproximadamente dez funcionários.

A entrada no Brasil faz parte de um plano de expansão que já havia sido divulgado pela empresa em 2025, quando o grupo informou a intenção de abrir 50 lojas no país.

Expansão começa por Minas Gerais

O projeto prevê pelo menos dez novas lojas em Minas Gerais, incluindo municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte, como Contagem e Betim.

A expansão também deve avançar para o interior mineiro e, posteriormente, chegar ao estado de São Paulo. O plano contempla tanto a capital paulista quanto Campinas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

economia rede de supermercados

Relacionadas

Mais lidas