Globo compra participação na Eletromidia

O Grupo Globo fez acordo de compra de uma participação da Eletromidia, companhia de veiculação de mídia por meio de estratégias como os painéis eletrônicos. A negociação ocorreu nesta segunda-feira, 6. O valor da transação ainda não foi divulgado.

Pelo acordo, foi feita a venda do fundo Vesuvius LBO, responsável por 55,32% da Eletromidia, segundo dados da B3, e do acionista Alexandre Guerrero Martins, de 12 milhões de ações, que representa 8,57% do capital da empresa.

A condição para a concretização do negócio envolvia a aquisição do Grupo Globo de ao menos 8.997.563 ações da companhia pela bolsa de valores, em até 30 dias. O prazo é contato do momento de assinatura do contrato e da aprovação do negócio pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Ainda foi colocado na negociação que o comprador poderá indicar um membro para o conselho de administração da companhia, desde que mantenha uma participação mínima de 15% a 18% na empresa, com seu capital próprio.

A Eletromidia tem valor de mercado de R$1,87 bilhão. A empresa é considerada o maior veículo de publicação em ambiente urbano do Brasil, com mais de 70 mil faces digitais e estáticas nas maiores cidades.

A companhia ainda atua na área de mídia em transportes e aeroportos, mídia em edifícios residenciais e comerciais, além de shoppings e mobiliário urbano.