Saldo retido do FGTS é antecipado para 13 milhões de trabalhadores
A primeira parcela, de até R$ 1,8 mil, será liberada no dia 30 de dezembro
Por Victoria Isabel
O Ministério do Trabalho e Emprego decidiu liberar os recursos do FGTS que estavam retidos de trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário e foram demitidos sem justa causa.
A medida, oficializada por Medida Provisória nesta terça-feira, 23, deve beneficiar cerca de 13 milhões de pessoas, com impacto estimado em R$ 7,8 bilhões.
O pagamento será feito em duas etapas:
- Primeira parcela de até R$ 1,8 mil - 30 de dezembro
- Segunda parcela - 12 de fevereiro
Segundo o governo, os valores devem ajudar a aquecer a economia no início de 2026.
Criado no governo Jair Bolsonaro, o saque-aniversário permite retiradas anuais do FGTS, mas impede o saque integral do saldo em caso de demissão. O ministro Luiz Marinho afirmou que a liberação busca corrigir prejuízos causados pela regra, enquanto o governo tenta avançar na revogação da modalidade no Congresso.
