SAQUE-ANIVERSÁRIO

Saldo retido do FGTS é antecipado para 13 milhões de trabalhadores

A primeira parcela, de até R$ 1,8 mil, será liberada no dia 30 de dezembro

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

23/12/2025 - 7:36 h | Atualizada em 23/12/2025 - 7:57
Aplicativo do FGTS
Aplicativo do FGTS -

O Ministério do Trabalho e Emprego decidiu liberar os recursos do FGTS que estavam retidos de trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário e foram demitidos sem justa causa.

A medida, oficializada por Medida Provisória nesta terça-feira, 23, deve beneficiar cerca de 13 milhões de pessoas, com impacto estimado em R$ 7,8 bilhões.

O pagamento será feito em duas etapas:

  • Primeira parcela de até R$ 1,8 mil - 30 de dezembro
  • Segunda parcela - 12 de fevereiro

Segundo o governo, os valores devem ajudar a aquecer a economia no início de 2026.

Criado no governo Jair Bolsonaro, o saque-aniversário permite retiradas anuais do FGTS, mas impede o saque integral do saldo em caso de demissão. O ministro Luiz Marinho afirmou que a liberação busca corrigir prejuízos causados pela regra, enquanto o governo tenta avançar na revogação da modalidade no Congresso.

x