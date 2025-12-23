Saldo retido do FGTS é antecipado para 13 milhões de trabalhadores

Aplicativo do FGTS - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O Ministério do Trabalho e Emprego decidiu liberar os recursos do FGTS que estavam retidos de trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário e foram demitidos sem justa causa.

A medida, oficializada por Medida Provisória nesta terça-feira, 23, deve beneficiar cerca de 13 milhões de pessoas, com impacto estimado em R$ 7,8 bilhões.

O pagamento será feito em duas etapas:

Primeira parcela de até R$ 1,8 mil - 30 de dezembro

Segunda parcela - 12 de fevereiro

Segundo o governo, os valores devem ajudar a aquecer a economia no início de 2026.

Criado no governo Jair Bolsonaro, o saque-aniversário permite retiradas anuais do FGTS, mas impede o saque integral do saldo em caso de demissão. O ministro Luiz Marinho afirmou que a liberação busca corrigir prejuízos causados pela regra, enquanto o governo tenta avançar na revogação da modalidade no Congresso.