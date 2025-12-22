Quatro marcas de café são consideradas impróprias para consumo; veja a lista

- Foto: Heckel Júnior/Divulgação

O Ministério da Agricultura determinou, nesta segunda-feira, 22, o recolhimento de 23 lotes de café pertencentes a quatro marcas comercializadas no país. Os produtos foram considerados impróprios para consumo após análises laboratoriais apontarem irregularidades acima do permitido por lei.

O que motivou o recolhimento

Segundo o ministério, os laudos identificaram a presença de matérias estranhas e impurezas em níveis superiores ao limite legal de 1%. Entre os itens encontrados estão pedras, areia e grãos ou sementes de outras espécies vegetais, como ervas daninhas.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Também foram registradas impurezas naturais do café, como galhos, folhas e cascas, em quantidade acima do permitido pela legislação vigente.

Orientação aos consumidores

A recomendação é que os consumidores que tenham adquirido os produtos listados suspendam o consumo imediatamente. A substituição pode ser solicitada conforme as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor.

O ministério ainda pede a colaboração da população: caso os produtos continuem sendo vendidos, a ocorrência deve ser comunicada pelo canal oficial Fala.BR, com o nome e o endereço do estabelecimento onde a compra foi realizada.

Marcas e lotes recolhidos

As marcas afetadas pela medida são:

Terra da Gente

Lotes: 462492, 492491, 082591, 092592

Terra da Gente – Tradicional

Lotes: 482492, 142592, 162592, 472492, 092592, 072592, 152592

Terra da Gente – Extra Forte

Lotes: 122591, 262591, 242591, 234491, 472491, 092591, 152591

Jalapão – Tradicional

Lote: 4025

Jalapão – Extra Forte

Lote: 4025

Made in Brazil

Lotes: 0812, 5335

Q-Delícia

Lote: 2

Outras restrições em 2025

Ao longo de 2025, outras seis marcas de café e pós sabor café também sofreram algum tipo de restrição por parte do governo: Melissa, Pinto Preto, Oficial do Brasil, Café Câmara, Fellow Criativo (da Cafellow) e Vibe Coffee.

O que diz a legislação

A legislação brasileira estabelece que, para ser considerado café, o produto deve conter exclusivamente grãos da planta. É tolerada apenas a presença de até 1% de impurezas naturais, como galhos, folhas e cascas, além de matérias estranhas acidentais.

É totalmente proibida a presença de elementos como grãos ou sementes de outros gêneros — a exemplo de milho, trigo ou cevada —, além de corantes, açúcar, caramelo e borra de café solúvel ou de infusão.