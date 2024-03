Governo da Bahia assina termo de reserva para expansão de indústria | A TARDE

O Governo do Estado assinou, nesta quinta-feira, 22, termo de reserva de área com a Santeno Irrigações do Nordeste, empresa localizada no município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, que atua no desenvolvimento de soluções que maximizam a eficiência do uso da água no agronegócio. O acordo firmado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), permitirá expansão da companhia.

O secretário da pasta, Angelo Almeida, destacou a parceria. “Este termo é um marco importante para a SDE. Ele irá viabilizar a expansão e crescimento da Santeno, em Simões Filho. Esse acordo não apenas fortalece a indústria baiana, mas também contribui para o desenvolvimento da região, oferecendo novas perspectivas de emprego. Sob a orientação do governador Jerônimo Rodrigues, nosso lema é trabalhar para reduzir gargalos e auxiliar o empreendedor baiano”, disse.

A Santeno atua na Bahia há 16 anos, voltada para o setor de agronegócios e atualmente produz 1500 toneladas mensais de implementos agrícolas para irrigação. Marlon Cardoso destaca que a assinatura do termo irá possibilitar o aumento dessa produção. “É um momento muito importante para a gente, é a certeza da geração de mais empregos e da continuidade do crescimento produtivo. Vamos poder ampliar a indústria, adquirir mais máquinas, mais estoque, mais capacidade de processamento. Esse espaço físico, com o Termo de Reserva, vai permitir tudo isso e muito mais crescimento nos próximos cinco anos que estão por vir”, afirmou.