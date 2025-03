Governo da Bahia cria grupo para fortalecer logística de transporte regional

GTI realizará reuniões mensais e, no prazo de 60 dias, apresentará um cronograma de trabalho para os próximos três anos - Foto: Lucas Silva - Ascom/Seplan

O Governo da Bahia instituiu um Grupo de Trabalho Intersetorial (GTI) por meio do Decreto nº 23.428/2025, assinado pelo governador Jerônimo Rodrigues, com o objetivo de propor ações e projetos para a construção de um sistema multimodal de transporte de cargas. Coordenado pela Secretaria do Planejamento (Seplan), o GTI realizou sua primeira reunião nesta sexta-feira, 21, com a missão de subsidiar a gestão estadual na consolidação de estudos e análises sobre projetos logísticos em andamento no país que impactam o estado.

Durante a instalação do grupo, o secretário estadual do Planejamento, Cláudio Peixoto, destacou a relevância do tema e a importância de uma visão integrada, além de ressaltar que os trabalhos do GTI estarão alinhados ao plano estratégico de longo prazo do estado: o Plano de Desenvolvimento Integrado (PDI Bahia 2050), atualmente em processo de revisão. A atualização das diretrizes, dos objetivos estratégicos e dos indicadores do plano, por eixos de políticas públicas, está sendo conduzida em parceria com a Macroplan Consultoria e orientará o crescimento sustentável da Bahia nos próximos 25 anos.

“O planejamento da logística de transporte é essencial para impulsionar o desenvolvimento econômico e promover a integração dos territórios baianos com as demais regiões do país e do mundo. A colaboração entre secretarias e órgãos, aliada ao diálogo com o setor produtivo, garantirá uma abordagem estruturada para fortalecer a infraestrutura logística do estado, ampliando a participação da Bahia nos fluxos econômicos nacionais e internacionais”, afirmou Peixoto.

Plano Estadual de Logística de Transporte Multimodal

Entre as principais atribuições do GTI estão a elaboração de um diagnóstico sobre as políticas de transporte multimodal no Brasil e na Bahia, a formulação de um Plano Estadual de Logística de Transporte Multimodal e a definição de soluções para reduzir gargalos logísticos e atrair investimentos sustentáveis para o setor, potencializando o desenvolvimento regional e a competitividade da economia baiana.

O grupo é composto por 12 membros, entre titulares e suplentes, representantes das secretarias estaduais do Planejamento (Seplan), da Casa Civil, da Infraestrutura (Seinfra), do Desenvolvimento Urbano (Sedur) e do Desenvolvimento Econômico (SDE), além da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais (SEI) e da BahiaInveste.

O GTI realizará reuniões mensais e, no prazo de 60 dias, apresentará um cronograma de trabalho para os próximos três anos. A SEI será responsável pela Secretaria Executiva do grupo, prestando suporte técnico e metodológico para a elaboração das propostas.

“Com a criação desse grupo, o Governo da Bahia, em articulação com o Governo Federal e sob a liderança do governador Jerônimo Rodrigues, reforça seu compromisso com a modernização da infraestrutura logística e o fortalecimento do desenvolvimento regional. Essa iniciativa garantirá maior competitividade econômica ao estado, por meio da integração dos modais de transporte de cargas, atendendo às demandas da sociedade baiana”, concluiu Peixoto.