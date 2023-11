Governo vai multar Meta por anúncios fraudulentos sobre Desenrola | A TARDE

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), órgão ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), anunciou que vai multar a Meta, dona do Facebook, em R$ 150 mil cada dia em que a empresa tenha descumprido a determinação anterior de excluir anúncios falsos sobre o programa Desenrola Brasil.

Em julho, a secretaria determinou a remoção de conteúdos ilícitos sobre o programa Desenrola Brasil da plataforma. Um levantamento do Laboratório de Estudos de Internet e Redes Sociais (Netlab/UFRJ) constatou, no entanto, que essas postagens continuaram a circular.

Entre 26 de julho e 26 de setembro, 1.817 anúncios com fraudes referentes ao Desenrola Brasil, de 115 anunciantes e 46 sites, foram encontrados no Facebook.

Ao todo, a empresa pagará R$ 9,3 milhões pelo descumprimento. No início deste mês, a Senacon, determinou que o Google Brasil e Facebook Brasil retirassem do ar anúncios falsos sobre o Voa Brasil, programa do governo federal que oferece descontos em passagens aéreas.