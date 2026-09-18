Hub Salvador abre inscrições para aceleração de startups

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As inscrições para startups interessadas em participar do ciclo de aceleração oferecido pelo Hub Salvador já estão abertas. A 5ª edição do Flow vai selecionar até 15 empreendimentos inovadores para o próximo ciclo.

Os interessados devem acessar a aba aceleração do site do Hub, consultar o edital e submeter as inscrições até o dia 17 de outubro.

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Podem participar do processo seletivo startups com CNPJ ativo, residentes em Salvador e Região Metropolitana, empreendimentos a partir da fase de validação e com receita anual de até R$16 milhões.

Com mais de 20 áreas de atuação contempladas, os proponentes podem estar em segmentos como educação, agronegócio, games, economia azul, comunicação, dentre outras.

Fernanda Moraes, coordenadora executiva do Hub Salvador, equipamento gerido pelo Centro de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Cepedi) e vinculado à Prefeitura de Salvador, destacou os principais benefícios oferecidos a startups que participem do Flow.

“As empresas selecionadas garantem de 15 a 17 semanas de acesso ao espaço físico do Hub, mentorias exclusivas com aceleradoras, corporações e investidores parceiros, além de networking estratégico com fundos de investimentos e grandes corporações”, disse.

Para Tino Neto, CEO da Salut Biotech, uma das startups destaques da quarta edição do Flow, o ciclo mudou a realidade de sua empresa. “O Flow evidenciou que a riqueza da minha startup está nos detalhes. Conseguimos entender o valor que estamos entregando e isso mudou o jogo”, afirmou.

“Assumimos o desafio e fomos para o comércio físico, causando uma retroalimentação para o on-line. O ciclo termina, mas fica o ‘speed’ para nossa cultura empresarial”, completou.