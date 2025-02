Ibama abre inscrições para concurso com 460 vagas; salário de até R$ 9,9 mil

Interessados no concurso do Ibama devem acessar o site da banca organizadora - Foto: Vinícius Mendonça/Ibama

O concurso público do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) abriu inscrições nesta quinta-feira, 30.

Os interessados devem acessar o site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), a banca organizadora do processo seletivo (clique aqui para acessar o site). Os participantes terão até as 18h do dia 18 de fevereiro para realizar a inscrição no concurso público do Ibama.

O concurso do Ibama oferece 460 vagas de nível superior, com remuneração inicial de até R$ 9,9 mil. As oportunidades são para os cargos de analista administrativo e de analista ambiental.

As oportunidades do Ibama estão dividas da seguinte forma: 130 vagas para o cargo de analista administrativo e 330 vagas para o cargo de analista ambiental, distribuídas por várias regiões do país.