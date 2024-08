Ibovespa abre pregão com alta diante da queda de 1,60% do dólar

Na manhã desta terça, a moeda norte-americana registrou queda e começou o dia abaixo de R$ 5,70 - Foto: Diana Cheng | Money Times

O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores brasileira, abriu o pregão nesta terça-feira, 6, com alta diante de uma queda de 1,60% no dólar comercial. Às 10h07, o índice subia 0,13%, a 125,403 pontos.

Na manhã desta terça, a moeda norte-americana registrou queda e começou o dia abaixo de R$ 5,70, diante da divulgação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central. A instituição financeira demonstrou preocupação com a volatilidade do dólar e afirmou que “não hesitará em elevar a taxa de juros para assegurar a convergência da inflação à meta se julgar apropriado”.

Segundo a instituição financeira, foram discutidas na reunião, temáticas como a inflação e taxa de câmbio. Ainda de acordo com o BC, o momento econômico mundial requer ainda mais cautela na política monetária e “de acompanhamento diligente dos condicionantes da inflação, sem se comprometer com estratégias futuras”

A preocupação está associada à divulgação de divulgação dos indicadores econômicos dos Estados Unidos e temores de uma possível recessão do país e a inflação de diversos países, iniciados na última segunda-feira, 5. Entretanto, desde semana passada o mercado está atento ao cenário.