Ibovespa fecha semana com queda de 0,85% com dados dos EUA | A TARDE

Apesar de registrar alta de 0,86% nesta sexta-feira, 8, o Ibovespa, principal índice da bolsa de valores brasileira, fechou a semana em queda.

O mercado ficou atento hoje com os dados do mercado de trabalho acima do esperado, a espera de queda dos juros pelo Federal Reserve (Fed), já na primeira metade de 2024.

Diante destas pressões, o Ibovespa fechou o dia aos 127.093 pontos. Na semana, o principal índice do mercado brasileiro acumulou queda de 0,85%. O dólar encerrou a sessão com alta de 0,41%, aos R$ 4,928 na venda. No saldo semanal, a divisa norte-americana tem valorização de 0,97% ante o par brasileiro.

De acordo com os dados da Secretaria de Estatísticas Trabalhistas dos Estados Unidos (BLS, na sigla em inglês), a economia dos EUA criou 199 mil empregos em novembro. A taxa de desemprego caiu para 3,7%, de 3,9% no mês anterior. Esta sexta foi marcada pela divulgação dos dados do payroll nos Estados Unidos.