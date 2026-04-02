IR ZERO
Imposto de Renda pode ser zerado para professores que ganham até R$ 10 mil
O Projeto de Lei pretende isentar os profissionais da educação
Por Franciely Gomes
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Os profissionais da educação podem entrar na lista de isentos do Imposto de Renda nos próximos anos. Segundo o Projeto de Lei 5143/2025, professores da educação básica e do ensino superior com salários de até R$ 10 mil podem ficar livres da cobrança anual.
De autoria do senador Fabiano Contarato (PT-ES), o PL reforça que os rendimentos devem ser provenientes exclusivamente da atividade de magistério. O parlamentar ainda justifica a medida como um incentivo a permanência de profissionais qualificados nas salas de aula.
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O projeto também propõe viabilizar a isenção e renúncia da receita com uma compensação financeira através dos recursos da tributação sobre apostas esportivas online, as famosas bets nacionais.
Em tramitação no Senado, o PL ainda passará pela análise técnica e política das comissões permanentes da Câmara. Se aprovado, ele será sancionado e deve entrar em vigor para o ano-calendário de 2026, já valendo para a declaração do IR em 2027.
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