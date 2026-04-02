PRECIOSIDADE
Esmeralda baiana é leiloada por quase R$ 80 mil
Apelidado de "Selena", possui cor verde e a sua venda deve ser realizada no dia 28 de maio
Por Carla Melo
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Uma esmeralda da Serra da Carnaíba em Pindobaçu, localizada do semiárido baiano, deve ganhar novo dono em maio. O leilão da Canga Esmeralda, realizado pelo Bid Leilão, oferece lances iniciais de R$ 79,8 mil.
A esmeralda é descrita como conglomerado composto de berilo e xisto, apresentando um corpo horizontal de xisto salpicado com cristais hexagonais de berilo e possui características próprias como:
- 94 cm de largura;
- 67 cm de altura;
- 28 cm de profundidade;
- 142 kg de peso
Apelidado de "Selena", possui cor verde e a sua venda deve ser realizada no dia 28 de maio, no Rio de Janeiro.
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A compra da peça pode ser feita das seguintes formas de pagamento:
- À vista, acrescido da taxa do leiloeiro de 5%;
- Depósito ou transferência bancária em conta a ser informada através do e-mail de cobrança;
- Depósitos em cheque, as peças serão liberadas para retirada/envio somente após a compensação.
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