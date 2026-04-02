Esmeralda baiana é leiloada por quase R$ 80 mil

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A peça preciosa foi apelidada como Selena - Foto: Divulgação

Uma esmeralda da Serra da Carnaíba em Pindobaçu, localizada do semiárido baiano, deve ganhar novo dono em maio. O leilão da Canga Esmeralda, realizado pelo Bid Leilão, oferece lances iniciais de R$ 79,8 mil.

A esmeralda é descrita como conglomerado composto de berilo e xisto, apresentando um corpo horizontal de xisto salpicado com cristais hexagonais de berilo e possui características próprias como:

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94 cm de largura;

67 cm de altura;

28 cm de profundidade;

142 kg de peso

Apelidado de "Selena", possui cor verde e a sua venda deve ser realizada no dia 28 de maio, no Rio de Janeiro.

A compra da peça pode ser feita das seguintes formas de pagamento: