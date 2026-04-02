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PRECIOSIDADE

Esmeralda baiana é leiloada por quase R$ 80 mil

Apelidado de "Selena", possui cor verde e a sua venda deve ser realizada no dia 28 de maio

Carla Melo

Por Carla Melo

02/04/2026 - 14:21 h

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A peça preciosa foi apelidada como Selena
A peça preciosa foi apelidada como Selena -

Uma esmeralda da Serra da Carnaíba em Pindobaçu, localizada do semiárido baiano, deve ganhar novo dono em maio. O leilão da Canga Esmeralda, realizado pelo Bid Leilão, oferece lances iniciais de R$ 79,8 mil.

A esmeralda é descrita como conglomerado composto de berilo e xisto, apresentando um corpo horizontal de xisto salpicado com cristais hexagonais de berilo e possui características próprias como:

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  • 94 cm de largura;
  • 67 cm de altura;
  • 28 cm de profundidade;
  • 142 kg de peso

Apelidado de "Selena", possui cor verde e a sua venda deve ser realizada no dia 28 de maio, no Rio de Janeiro.

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A compra da peça pode ser feita das seguintes formas de pagamento:

  • À vista, acrescido da taxa do leiloeiro de 5%;
  • Depósito ou transferência bancária em conta a ser informada através do e-mail de cobrança;
  • Depósitos em cheque, as peças serão liberadas para retirada/envio somente após a compensação.

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Tags:

Bahia Esmeralda leilão

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