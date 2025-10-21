Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Esmeralda de R$ 2 bi encontrada na Bahia é protegida em bunker

Pedra que será leiloada está guardada por um rígido esquema de segurança

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

21/10/2025 - 7:50 h
O lance mínimo para a pedra é de R$ 105 milhões
O lance mínimo para a pedra é de R$ 105 milhões -

A esmeralda de 241 quilos, descoberta em agosto na Serra da Carnaíba, região norte da Bahia, e avaliada em cerca de R$ 2 bilhões, está sob rígido esquema de segurança em um endereço confidencial na cidade de São Paulo.

O artefato está em um bunker com cofres protegidos por acesso biométrico, câmeras e sensores de movimento. De acordo com o G1, caso alguém tente invadir o local, o sistema aciona uma cortina de fumaça e alarmes em menos de dez segundos para desorientar o intruso.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A pedra é composta por xisto e quartzo, com entre 45% e 50% de esmeraldas naturais, o equivalente a até 120 quilos da pedra preciosa.

Leia Também:

Jovem resgata iPhone intacto enterrado em praia e devolve à dona
Cachorro é resgatado com vida após 35 horas sob escombros de explosão
Jovem tem mão decepada por tio após dar murro no rosto da avó

O item está sendo leiloado eletronicamente pela Positivo Leilões, de São Paulo. O lance mínimo é de R$ 105 milhões, e o processo, iniciado em 18 de setembro, foi prorrogado até 28 de outubro por falta de interessados.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Esmeralda Esmeralda Bahia Serra da Carnaíba

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O lance mínimo para a pedra é de R$ 105 milhões
Play

Bahia lança campanha “Do lado da gente” e valoriza avanços sociais

O lance mínimo para a pedra é de R$ 105 milhões
Play

Operação contra vereadores na Bahia bloqueou R$ 17 milhões de facção

O lance mínimo para a pedra é de R$ 105 milhões
Play

Vereador é preso em operação contra tráfico e homicídios na Bahia

O lance mínimo para a pedra é de R$ 105 milhões
Play

Werner fala sobre megaoperação no Rio e reforça combate às facções

x