Esmeralda de R$ 2 bi encontrada na Bahia é protegida em bunker

O lance mínimo para a pedra é de R$ 105 milhões - Foto: Foto: Bid Leilões/Divulgação

A esmeralda de 241 quilos, descoberta em agosto na Serra da Carnaíba, região norte da Bahia, e avaliada em cerca de R$ 2 bilhões, está sob rígido esquema de segurança em um endereço confidencial na cidade de São Paulo.

O artefato está em um bunker com cofres protegidos por acesso biométrico, câmeras e sensores de movimento. De acordo com o G1, caso alguém tente invadir o local, o sistema aciona uma cortina de fumaça e alarmes em menos de dez segundos para desorientar o intruso.

A pedra é composta por xisto e quartzo, com entre 45% e 50% de esmeraldas naturais, o equivalente a até 120 quilos da pedra preciosa.

O item está sendo leiloado eletronicamente pela Positivo Leilões, de São Paulo. O lance mínimo é de R$ 105 milhões, e o processo, iniciado em 18 de setembro, foi prorrogado até 28 de outubro por falta de interessados.