Jovem tem mão decepada por tio após dar murro no rosto da avó
Rapaz tem histórico de agressões contra a família e já foi levado à delegacia
Por Andrêzza Moura
Um conflito familiar terminou com um jovem, de 22 anos, com uma das mãos decepada. A vítima, que não teve o nome revelado, foi atingida por um golpe de facão durante uma discussão com o tio, no sábado, 18, em uma casa na cidade de Colônia do Piauí, cerca de 300 km de Teresina.
Relatos indicam que, momentos antes de ter a mão arrancada, ele teria dado um soco no rosto da própria avó. De acordo com informações da 1ª Companhia do 14º Batalhão da Polícia Militar (1ª CIA/14º BPM), o jovem, que estava na residência com familiares, apresentou comportamento agressivo durante uma discussão e acabou desferindo um soco no rosto da avó, mãe do suspeito. Todos moram na mesma casa.
Ainda segundo a Polícia Militar, testemunhas informaram que, ao ver a mãe sendo agredida, o tio pegou um facão e golpeou o braço do sobrinho, causando a decepação da mão. A vítima foi socorrida pelos familiares, inicialmente encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Oeiras e posteriormente transferida para um hospital em Picos. O estado de saúde atual não foi divulgado.
O tio foi encontrado pelos policiais em sua casa e levado à Delegacia Seccional de Oeiras, onde declarou que agiu para proteger a mãe. Após audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, e ele foi encaminhado ao sistema prisional. A Polícia Militar informou ainda que o jovem tem um histórico de agressões contra familiares e já foi conduzido à delegacia diversas vezes por esse motivo.
