Jovem de 20 anos é morta ao se perder procurando casa da tia

O que era para ter sido uma simples visita em família terminou em tragédia na noite da última sexta-feira, 17, no município de Itapipoca, no interior do Ceará. A estudante Nara Kércia de Sousa, de apenas 20 anos, foi morta a tiros enquanto tentava encontrar a casa da tia, que havia se mudado recentemente para o bairro Maranhão.

Segundo informações, Nara e o namorado, Bruno Rodrigues Mota, 29, saíram de casa por volta das 19h, de moto, com a intenção de visitar a tia da jovem. No entanto, ao chegarem na região indicada, o casal não conseguiu localizar o endereço exato. Eles chegaram a dar algumas voltas pelas ruas do bairro em busca da residência, momento em que foram surpreendidos por disparos de arma de fogo.

Nara foi atingida no peito e morreu ainda no local. Bruno foi atingido três vezes, mas sobreviveu. A família acredita que eles foram atacados por engano, já que não possuem envolvimento com a criminalidade e não têm antecedentes criminais. O rapaz segue internado e o estado de saúde não foi divulgado.

O corpo da jovem foi sepultado no sábado,18, em meio a grande comoção. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, por meio de nota, que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Itapipoca. Até o momento, ninguém foi preso. Estudante do curso profissionalizante na área da beleza, Nara foi descrita por amigos e familiares, como sendo uma uma jovem tranquila, dedicada à família.