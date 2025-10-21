BRASIL
Cachorro é resgatado com vida após 35 horas sob escombros de explosão
Tragédia deixou dois mortos e destruiu oito casas em Olinda
Por Victoria Isabel
Um cachorro chamado Nick foi resgatado dos escombros na área atingida pela explosão que destruiu oito casas conjugadas em Olinda, deixando duas pessoas mortas e dez feridas. O animal foi retirado dos destroços por um funcionário da Defesa Civil do município.
Segundo moradores, Nick pertence à proprietária do terreno, identificada apenas como Lia, que adotou o cão após encontrá-lo nas ruas durante o Carnaval deste ano. De acordo com a TV Globo, após o resgate, ele foi levado a um veterinário, mas até a publicação desta reportagem o estado de saúde do animal ainda não havia sido confirmado.
O resgate aconteceu por volta das 18h30 de segunda-feira, 20, mais de 35 horas após a explosão. Outros dois animais de estimação, os gatos Cléo e Thor, pertencentes à moradora Sandra Moura, ainda permanecem desaparecidos.
Thor, de pelagem laranja, chegou a ser visto na janela da casa onde morava, mas ainda não foi capturado. Uma protetora de animais deixou uma gaiola com ração no local para tentar atraí-lo. Já Cléo, gata de pelagem branca e preta, segue desaparecida.
