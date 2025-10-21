Cachorro é resgatado com vida após 35 horas sob escombros de explosão

Nick pertence à proprietária do terreno - Foto: Reprodução/WhatsApp

Um cachorro chamado Nick foi resgatado dos escombros na área atingida pela explosão que destruiu oito casas conjugadas em Olinda, deixando duas pessoas mortas e dez feridas. O animal foi retirado dos destroços por um funcionário da Defesa Civil do município.

Segundo moradores, Nick pertence à proprietária do terreno, identificada apenas como Lia, que adotou o cão após encontrá-lo nas ruas durante o Carnaval deste ano. De acordo com a TV Globo, após o resgate, ele foi levado a um veterinário, mas até a publicação desta reportagem o estado de saúde do animal ainda não havia sido confirmado.

O resgate aconteceu por volta das 18h30 de segunda-feira, 20, mais de 35 horas após a explosão. Outros dois animais de estimação, os gatos Cléo e Thor, pertencentes à moradora Sandra Moura, ainda permanecem desaparecidos.

Thor, de pelagem laranja, chegou a ser visto na janela da casa onde morava, mas ainda não foi capturado. Uma protetora de animais deixou uma gaiola com ração no local para tentar atraí-lo. Já Cléo, gata de pelagem branca e preta, segue desaparecida.