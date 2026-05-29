ÚLTIMA CHAMADA
Imposto de Renda: prazo para declaração termina nesta sexta-feira
Enviar o documento dentro do prazo evita o pagamento de multas
O prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda termina às 23h59m59s desta sexta-feira, 5. Segundo a Receita Federal, no penúltimo dia antes da data-limite, pouco mais de 37 milhões de documentos foram recebidos, sendo que o volume esperado é de 44 milhões.
Enviar a declaração dentro do prazo evita o pagamento de multas. Aos que têm pendências financeiras com a Receita, é necessário fazer a refularização para evitar a permanência na malha.
Antes de finalizar, o usuário precisa se atentar às informações para evitar erros, podendo utilizar a opção de pré-preenchimento. Ao concluir, é necessário monitorar o processamento da declaração por meio do aplicativo oficial da Receita Federal ou através deste link.
O que acontece se o contruibuinte não realizar a declaração?
No caso de apresentação após o prazo previsto ou da não apresentação, fica sujeito ao pagamento de multa por atraso, calculada da seguinte forma:
- existindo imposto devido, multa de 1% ao mês-calendário ou fração de atraso, incidente sobre o imposto devido, ainda que integralmente pago, observados os valores mínimos de R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto devido;
- inexistindo imposto devido, multa de R$ 165,74.
Leia Também:
Retenção em malha
Até o final do dia 26 de maio, a taxa de retenção de declarações do Imposto de Renda por conta de pendências estava em 4,97%, com 1,61 milhão de declarações em malha de um total de 32,4 milhões entregues.
O número é similar ao registrado na semana final de entrega nos últimos anos:
2026: 4,97%
2025: 4,68%
2024: 4,82%
2023: 5,30%