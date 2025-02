Índice de Movimentação Econômica de Salvador registra retração

Índice foi afetado por cenários como o número de passageiros no Aeroporto Internacional de Salvador - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O Índice de Movimentação Econômica de Salvador (Imec-SSA), calculado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), apontou retração de 1,7% em novembro de 2024, na comparação com o mês imediatamente anterior.

Três das seis variáveis que compõem o indicador puxaram o índice para baixo, com destaque para passageiros no Aeroporto Internacional de Salvador (-5,3%), que apontou a variação negativa mais expressiva, seguida por Passageiros de ônibus urbanos (-4,6%) e Passageiros de ônibus intermunicipais (-3,2%). Em contrapartida, Consumo de energia elétrica (1,8%), Combustíveis (1,0%) e Carga portuária (0,3%) tiveram resultados positivos.

“Essa é a quarta queda consecutiva, para essa comparação, o que comprova uma desaceleração da movimentação na capital baiana. É importante destacar que o mês de novembro foi marcado pelo baixo dinamismo no consumo dos serviços ofertados pelas empresas em Salvador, evidenciado pela piora da confiança empresarial”, comenta a economista da SEI Rosângela Conceição.

O indicador caiu 0,2% em relação a novembro de 2023. No acumulado do ano (janeiro a novembro), houve crescimento de 8,0%, quando comparado com os onze primeiros meses de 2023. Nos últimos 12 meses, o avanço foi de 8,1%, quando comparado com o mesmo período do ano anterior.