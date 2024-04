Inmetro identifica irregularidade em preços de produtos da Páscoa | A TARDE

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) fiscalizou mais de 9 milhões de produtos, como ovos de páscoa, chocolate, pescados, bacalhau, azeite, dentre outros itens durante o mês de março, sendo 5% encontrados com irregularidades, segundo o padrão de verificação do Instituto.

A ação faz parte da Operação Páscoa, realizada por 24 Órgãos Delegados e duas Superintendências, uma no estado de Goiás e a outra no Rio Grande do Sul. O objetivo é fiscalizar os preços dos produtos de Páscoa que aumentam significativamente neste período do ano.

Os produtos pré-medidos, aqueles embalados na ausência do consumidor também foram verificados, pois eles já chegam às prateleiras com os pesos descritos nas embalagens. “O Inmetro está presente nos estabelecimentos, realizando a pesagem desses itens, para garantir uma boa relação de consumo, e que o consumidor pague efetivamente pelo que irá consumir, garantindo uma concorrência justa para os comerciantes”, disse em nota o órgão.

Ovo da Páscoa

O Inmetro aconselha que o consumidor observe se os brindes oferecidos como brinquedos dentro dos ovos de chocolate possuem a certificação do Inmetro, e se são adequados para a faixa etária da criança que irá fazer uso, e observar se na embalagem do Ovo de Páscoa que contém o brinquedo, contém as seguintes informações: “ATENÇÃO: Contém brinquedo certificado no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade”. Essa informação é obrigatória nesses casos. O presidente do Inmetro, Márcio André Oliveira Brito, ressalta a importância dos cuidados na hora da compra.

“É importante que os pais e consumidores em geral, verifiquem não apenas o peso dos ovos de páscoa, mas também os brindes contidos nos produtos. No caso dos brinquedos eles precisam ter o selo do Inmetro, que garante a qualidade e segurança dos produtos, uma vez que eles passaram por todos os testes de qualidade”, alertou.

Brito ressalta ainda, que caso o consumidor perceba que o ovo de páscoa está muito leve, procure uma balança verificada pelo Inmetro, no próprio estabelecimento e faça uma simples pesagem. A indicação do peso deve ser superior ao declarado na embalagem do produto. E se for encontrada alguma irregularidade, denuncie à ouvidoria do Inmetro ou até do Instituto de Pesos e Medidas do seu Estado, explicou Márcio Brito.

Peixes congelados e produtos pré-medidos

No domingo de Páscoa, é comum encontrar produtos como o bacalhau, pescados congelados pré-embalados e outros itens pré-medidos com alta saída nos supermercados e feiras. Para garantir transparência ao consumidor, é necessário que a embalagem desses itens indique de maneira clara o peso líquido, excluindo o peso da embalagem e qualquer camada de glaciamento, que é uma fina camada de gelo em toda superfície do pescado.