INSS começa pagar aposentados e pensionistas nesta segunda

Em caso de dúvidas, o INSS recomenda aos segurados que acessem o site meu.inss.gov.br ou o aplicativo de celular - Foto: Divulgação

O calendário de pagamento de benefícios do INSS para aposentados e pensionistas vai ser alterado no Carnaval. E isso acontece porque nos dias 3 e 4 de março, as agências bancárias e da Previdência ficarão fechadas, só reabrindo dia 5, quarta-feira de cinzas, a partir do meio-dia.

Para quem recebe até um salário mínimo, R$ 1.518, o depósito de fevereiro começa a ser feito nesta segunda-feira (24). Para quem recebe acima desse valor, a partir do dia 6 de março. Os pagamentos serão feitos até o dia 12 de março.

Nesta segunda (24) começa então o pagamento para quem tem NIS, que é o Número de Identificação Social, final 1, na terça-feira, final 2, e assim por diante.

Em caso de dúvidas, o INSS recomenda aos segurados que acessem o site meu.inss.gov.br ou o aplicativo de celular. Por lá, é possível ter acesso ao extrato e todos os detalhes sobre o pagamento do benefício.

E o INSS informa ainda que aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios já podem acessar o Informe de Rendimentos para a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2025.

A consulta pode ser feita também no site ou aplicativo Meu INSS, pelo telefone 135 ou na rede bancária.

Confira o calendário do INSS de fevereiro para quem recebe até um salário mínimo:

Cartão final 1: pagamento em 24/2

Cartão final 2: pagamento em 25/2

Cartão final 3: pagamento em 26/2

Cartão final 4: pagamento em 27/2

Cartão final 5: pagamento em 28/2

Cartão final 6: pagamento em 6/3

Cartão final 7: pagamento em 7/3

Cartão final 8: pagamento em 10/3

Cartão final 9: pagamento em 11/3

Cartão final 0: pagamento em 12/3

Ao longo de 2025, a previsão de pagamentos é:

Março: de 25/03 a 7/4;

Abril: de 24/04 a 8/5;

Maio: de 26/05 a 6/6;

Junho: de 24/06 a 7/7;

Julho: de 24/07 a 7/8;

Agosto: de 25/08 a 5/9;

Setembro: de 27/09 a 7/10;

Outubro: de 27/10 a 7/11;

Novembro: de 24/11 a 5/12;

Dezembro: de 22/12 a 8/1;