INSS: governo prorroga suspensão da prova de vida para beneficiários

O Ministério da Previdência Social (MPS) publicou uma nova portaria nesta sexta-feira, 17, que suspende o bloqueio de benefícios por falta de prova de vida por seis meses. A medida começou a ser contada no primeiro dia do ano.

O documento foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) e pode ser prorrogado por igual período. Deste modo, a comprovação de vida dos beneficiários continua sendo feita pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) por meio do cruzamento de informações contidas nas bases de dados governamentais.

O governo Lula (PT) já tinha publicado a mesma medida no DOU no ano passado. A nova publicação leva em conta o fim do prazo dado ao documento que expirou no dia 31 de dezembro.

O procedimento é feito pelo governo federal de forma automática. Não há necessidade, portanto, de os segurados se deslocarem às agências bancárias.