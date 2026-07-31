Lucro do FGTS: saiba como consultar o saldo e quando vai receber

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O lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) começou a ser distribuído aos trabalhadores que tinham saldo nas contas vinculadas em 31 de dezembro de 2025. A Caixa Econômica Federal vai depositar automaticamente os valores para cerca de 138,2 milhões de pessoas.

Ao todo, serão distribuídos R$ 13,04 bilhões, o equivalente a 89% do lucro obtido pelo fundo em 2025, o qual alcançou R$ 14,7 bilhões, o segundo maior resultado da histórica, iniciada em 2015.

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Os valores já podem ser consultados no aplicativo do FGTS e passam a compor o saldo da conta do trabalhador. No entanto, o dinheiro permanece sujeito às regras de saque previstas em lei.

Quanto será distribuído

Os principais números da distribuição são:

Lucro do FGTS em 2025: R$ 14,7 bilhões;

Valor distribuído: R$ 13,04 bilhões;

Percentual repassado: 89% do lucro;

Trabalhadores beneficiados: 138,2 milhões;

Índice aplicado: 0,01868341;

Rentabilidade final em 2025: 6,9%;

Inflação (IPCA): 4,26%;

Ganho real: cerca de 2,6 pontos percentuais acima da inflação.

Quem tem direito ao crédito

Todos os trabalhadores que possuíam saldo em contas ativas ou inativas do FGTS em 31 de dezembro de 2025 recebem a distribuição.

O depósito é feito automaticamente na conta vinculada do FGTS. Não é necessário solicitar o crédito e o dinheiro não é transferido para a conta bancária do trabalhador.

Como calcular o valor

O valor recebido depende do saldo existente na conta em 31 de dezembro de 2025. Para descobrir quanto será creditado, basta multiplicar o saldo pelo índice 0,01868341.

Exemplos:

Saldo de R$ 1.000 - recebe R$ 18,68;

Saldo de R$ 5.000 - recebe R$ 93,42;

Saldo de R$ 10.000 - recebe R$ 186,83.

Na prática, a cada R$ 100 existentes na conta, o trabalhador recebe aproximadamente R$ 1,87.

Como consultar o depósito

O crédito aparece no extrato com a descrição "AC CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2025".

A consulta pode ser feita:

Pelo aplicativo FGTS;

Pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas);

Nas agências da Caixa.

No aplicativo, basta seguir o passo a passo:

Acessar o app FGTS;

Fazer login com CPF e senha;

Selecionar a conta desejada;

Abrir o extrato;

Localizar o lançamento referente à distribuição do lucro.

Rentabilidade

Com a distribuição dos lucros, a rentabilidade das contas do FGTS em 2025 chegou a 6,9%, o resultado é a soma de:

Rendimento anual de 3% previsto em lei;

Taxa Referencial (TR);

Distribuição dos lucros.

O percentual superou a inflação oficial do período, medida pelo IPCA, que encerrou 2025 em 4,26%, garantindo ganho real aos trabalhadores.

Quando o dinheiro pode ser sacado

Apesar de o valor já estar creditado na conta vinculada, ele não pode ser retirado imediatamente.

O saque continua permitido apenas nas situações previstas em lei, como:

Demissão sem justa causa;

Saque-aniversário;

Aposentadoria;

Compra da casa própria;

Amortização ou quitação de financiamento habitacional;

Doenças graves previstas em lei;

Calamidade pública reconhecida;

Trabalhador com mais de 70 anos;

Falecimento do titular, com saque pelos dependentes.

Entenda o que é o FGTS

Criado em 1966, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço funciona como uma reserva financeira para proteger trabalhadores com carteira assinada em situações como demissão sem justa causa, aposentadoria e doenças graves.

Todos os meses, o empregador deposita o equivalente a 8% do salário do funcionário em uma conta vinculada. Além de servir como proteção ao trabalhador, os recursos do fundo também financiam programas de habitação, saneamento, infraestrutura urbana e operações de crédito no país.