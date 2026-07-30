FGTS distribuirá R$ 13 bilhões para trabalhadores; veja quem recebe

Siga o A TARDE no Google

Parte do lucro obtido pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em 2025 começará a ser distribuído pela Caixa Econômica Federal nesta sexta-feira, 31, e pode beneficiar diversos trabalhadores.

Aprovado pelo Conselho Curador do FGTS na terça-feira, 28, o repasse será de R$ 13,04 bilhões, o equivalente a 89% do lucro do fundo no ano passado. Ao todo, 138,2 milhões de trabalhadores com saldo em conta receberão os valores.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Como calcular e regras para sacar

O cálculo do valor que será creditado pode ser feito pelo trabalhador, que deve multiplicar o saldo existente na conta do FGTS em 31 de dezembro de 2025 pelo índice 0,0186834.

Assim, quem tinha R$ 1 mil em uma conta do fundo no fim do ano passado, por exemplo, receberá, nessa mesma conta, R$ 18,68, e assim por diante.

Permanecem iguais as possibilidades de saque do saldo do FGTS. Ou seja, não haverá mudanças nas regras atuais.

O que é FGTS

O FGTS funciona como uma reserva financeira para trabalhadores com carteira assinada. O dinheiro pode ser usado nas seguintes situações:

Demissão sem justa causa;

Compra da casa própria;

Aposentadoria;

Término do contrato por prazo determinado;

Falecimento do empregador individual ou decretação de nulidade do contrato de trabalho;

Falecimento do trabalhador;

Outros casos específicos, como calamidade pública e doenças graves.

Importante destacar que todos os trabalhadores que tinham saldo em contas do FGTS (ativas ou inativas) em 31 de dezembro de 2025 têm direito a receber uma parcela do lucro.

A consulta do saldo pode ser feita pelo site da Caixa Econômica Federal ou pelo aplicativo FGTS, a partir do cadastro do trabalhador.

Uma mesma pessoa pode ter mais de uma conta do FGTS, referente a empregos diferentes. Por isso, o valor creditado é calculado separadamente para cada conta, com base no saldo existente em cada uma delas.

Quanto maior o saldo no FGTS, maior será o valor recebido da distribuição do lucro.

Rentabilidade

A rentabilidade das contas do FGTS em 2025 será de 6,90%, o que representa um ganho real (acima da inflação) de 2,53 pontos percentuais.

Em 2025, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial do país, foi de 4,26%.

Com a aprovação da distribuição, o crédito equivale a um acréscimo de 1,87% na rentabilidade de cada conta, proporcional ao saldo individual.

A remuneração do FGTS deve garantir, no mínimo, a correção pela inflação medida pelo IPCA em todos os anos. É o que diz uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).