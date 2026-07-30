DISTRIBUIÇÃO
FGTS distribuirá R$ 13 bilhões para trabalhadores; veja quem recebe
Cálculo do valor que será creditado pode ser feito pelo trabalhador
Parte do lucro obtido pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em 2025 começará a ser distribuído pela Caixa Econômica Federal nesta sexta-feira, 31, e pode beneficiar diversos trabalhadores.
Aprovado pelo Conselho Curador do FGTS na terça-feira, 28, o repasse será de R$ 13,04 bilhões, o equivalente a 89% do lucro do fundo no ano passado. Ao todo, 138,2 milhões de trabalhadores com saldo em conta receberão os valores.
Como calcular e regras para sacar
O cálculo do valor que será creditado pode ser feito pelo trabalhador, que deve multiplicar o saldo existente na conta do FGTS em 31 de dezembro de 2025 pelo índice 0,0186834.
Assim, quem tinha R$ 1 mil em uma conta do fundo no fim do ano passado, por exemplo, receberá, nessa mesma conta, R$ 18,68, e assim por diante.
Permanecem iguais as possibilidades de saque do saldo do FGTS. Ou seja, não haverá mudanças nas regras atuais.
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O que é FGTS
O FGTS funciona como uma reserva financeira para trabalhadores com carteira assinada. O dinheiro pode ser usado nas seguintes situações:
- Demissão sem justa causa;
- Compra da casa própria;
- Aposentadoria;
- Término do contrato por prazo determinado;
- Falecimento do empregador individual ou decretação de nulidade do contrato de trabalho;
- Falecimento do trabalhador;
- Outros casos específicos, como calamidade pública e doenças graves.
Importante destacar que todos os trabalhadores que tinham saldo em contas do FGTS (ativas ou inativas) em 31 de dezembro de 2025 têm direito a receber uma parcela do lucro.
A consulta do saldo pode ser feita pelo site da Caixa Econômica Federal ou pelo aplicativo FGTS, a partir do cadastro do trabalhador.
Uma mesma pessoa pode ter mais de uma conta do FGTS, referente a empregos diferentes. Por isso, o valor creditado é calculado separadamente para cada conta, com base no saldo existente em cada uma delas.
Quanto maior o saldo no FGTS, maior será o valor recebido da distribuição do lucro.
Rentabilidade
A rentabilidade das contas do FGTS em 2025 será de 6,90%, o que representa um ganho real (acima da inflação) de 2,53 pontos percentuais.
Em 2025, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial do país, foi de 4,26%.
Com a aprovação da distribuição, o crédito equivale a um acréscimo de 1,87% na rentabilidade de cada conta, proporcional ao saldo individual.
A remuneração do FGTS deve garantir, no mínimo, a correção pela inflação medida pelo IPCA em todos os anos. É o que diz uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).