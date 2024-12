Mais de 1 milhão de aposentados do INSS estão com descontos indevidos

Os valores já serão pagos com o reajuste do salário mínimo, que ainda não foi definido para o ano que vem - Foto: Divulgação

Mais de um milhão de brasileiros estão sofrendo descontos indevidos de aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), segundo auditoria realizada pelo próprio órgão. Os números mostram que, entre janeiro de 2023 e maio de 2024, 1.056.290 não autorizaram o desconto, que, em média, é de R$ 39,74 por mês.

Cinco associações estão sendo investigadas e podem ter os contratos cancelados. Para pedir o bloqueio ou a exclusão de qualquer desconto, pensionistas e aposentados podem ir a uma agência ou usar, agora, o aplicativo ou o site "Meu INSS".

Segundo o INSS, os convênios para descontos dos pagamentos do INSS são legais. 37 associações e sindicatos fazem isso. Entidades que oferecem serviços como auxílio funeral, odontológico e psicológico. A ilegalidade, no entanto, está no desconto não autorizado.

O presidente do INSS, Alessandro Stefanutto afirma que quem foi vítima da fraude vai ter o dinheiro de volta.

"A regra geral é: devolução imediata e, se a entidade não comprovar que realmente a pessoa fez aquela afiliação, nós podemos e fazemos o bloqueio de valores daquelas entidades que tenham a receber para indenizar essas pessoas", explica. aposentado Francisco.