McDonald's ocupa vaga do Bompreço e vai abrir restaurante vizinho da Fonte Nova

O McDonald's prepara mais um investimento em Salvador. A rede de fast-food vai inaugurar uma nova unidade no bairro de Nazaré, na região da Arena Fonte Nova, em um dos pontos considerados mais estratégicos da capital baiana, reforçando sua presença em áreas de grande circulação de pessoas e ampliando a oferta de empregos.

Conforme apurado pelo portal A TARDE, o novo restaurante está sendo construído no espaço onde funcionava uma unidade do Bompreço, na Avenida Joana Angélica, nas proximidades da Arena Fonte Nova.



Embora a empresa ainda não tenha divulgado a data oficial de inauguração, confirmou que o empreendimento deve gerar mais de 30 vagas de trabalho, além de oferecer capacitação profissional aos novos colaboradores.

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Em nota enviada ao portal A Tarde, o McDonald's afirmou que a nova operação faz parte da estratégia de expansão da marca na capital baiana.

"A marca confirma a chegada de mais uma unidade em Salvador, ainda sem data oficial de inauguração, levando mais conveniência aos seus clientes da região e impulsionando o desenvolvimento local com a geração de mais de 30 vagas de empregos e qualificação profissional", informou a empresa.

Arena Fonte Nova impulsiona novos investimentos

A escolha da região não acontece por acaso. Nos últimos anos, o entorno da Arena Fonte Nova passou a concentrar um fluxo cada vez maior de pessoas, impulsionado tanto pelo calendário esportivo quanto pelos grandes eventos culturais realizados no estádio.

Além das dezenas de partidas disputadas pelo Esporte Clube Bahia ao longo das temporadas, a arena também recebeu apresentações de artistas nacionais e internacionais, consolidando-se como um dos principais espaços de entretenimento de Salvador.



Entre os destaques recentes estão os shows de Caetano Veloso e Maria Bethânia, Gilberto Gil e, mais recentemente, a apresentação histórica da banda Guns N' Roses na capital baiana.

O intenso movimento em dias de jogos e espetáculos, aliado à proximidade com estações de metrô e importantes corredores viários, transformou o entorno da Fonte Nova em uma área cada vez mais atrativa para novos negócios.

Expansão reforça presença da rede em Salvador

A nova loja amplia a presença do McDonald's em Salvador, cidade que já conta com 25 unidades distribuídas em corredores estratégicos, centros comerciais, shoppings e regiões de grande circulação, como Ondina, Rio Vermelho, Pituba, Imbuí, Shopping da Bahia, Shopping Paralela, Shopping Bela Vista e Shopping Barra.

A estratégia acompanha uma tendência observada no setor de alimentação, em que grandes redes buscam instalar operações próximas a polos de lazer, transporte e entretenimento para atender consumidores em diferentes horários do dia, principalmente antes e depois de eventos.

1 de 3 Obra da nova loja | Foto: Reprodução | Redes Sociais

2 de 3 Obra da nova loja | Foto: Reprodução | Redes Sociais

3 de 3 Loja do McDonald's | Foto: Divulgação | McDonald's

Espaço ocupado pelo antigo Bompreço ganha novo destino



A chegada do McDonald's também representa um novo capítulo para um imóvel que ficou vazio após o encerramento das atividades do Bompreço em 2022.

Nos últimos anos, o Grupo Carrefour promoveu um amplo reposicionamento da antiga bandeira na Bahia, encerrando operações e convertendo diversas lojas para outras marcas do grupo.



Além da unidade próxima à Arena Fonte Nova, supermercados localizados em bairros como Rio Vermelho, Canela, Imbuí e até no Salvador Shopping também deixaram de operar sob a marca Bompreço.

Agora, o espaço passa a receber um novo empreendimento, acompanhando a transformação da região em um importante corredor de serviços, mobilidade e entretenimento da capital baiana.