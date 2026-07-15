COMÉRCIO
Novo tarifaço: EUA decidem nesta quarta se taxam Brasil em 37,5%
Resultado de investigação comercial será divulgado após série de negociações
O governo do presidente norte-americano, Donald Trump, pode anunciar nesta quarta-feira, 15, a nova tarifa de 37,5% sobre produtos brasileiros.
A decisão é esperada para as próximas horas, quando o Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR) deve divulgar o resultado da investigação comercial que fundamenta o novo tarifaço.
Antes da divulgação oficial, o órgão promoveu audiências públicas para ouvir representantes de setores da economia brasileira.
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Entenda
Com base na Seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos, o governo americano avalia a aplicação de duas sobretaxas sobre produtos brasileiros:
- 12,5% de tarifa adicional, aplicada também a mais de 60 países, sob a justificativa de que essas nações não adotaram medidas consideradas suficientes para impedir a circulação de produtos fabricados com trabalho forçado.
- 25% de tarifa sobre produtos brasileiros, sob a alegação de que o governo do Brasil adota práticas que "oneram ou restringem" o comércio com empresas americanas.
O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contesta as justificativas apresentadas pelos Estados Unidos e informou nesta quarta-feira que continua negociando com as autoridades norte-americanas para tentar evitar a entrada em vigor das medidas.
Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, o Brasil não descarta recorrer à Lei da Reciprocidade Econômica caso as novas tarifas sejam confirmadas.