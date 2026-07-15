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ECONOMIA X GAMES

Peso argentino desaba e já vale menos que moedas do Fortnite e Roblox

Entenda como a desvalorização cambial fez dinheiro real valer menos que moedas de videogame

Gustavo Zambianco
Por
| Atualizada em
Peso Argentino
Peso Argentino - Foto: Divulgação | Pexels

A crise financeira na Argentina atingiu um patamar tão extremo que ultrapassou as barreiras da economia tradicional e virou piada no universo gamer. Após registrar mais uma mínima histórica de desvalorização, o peso argentino passou a valer menos que moedas virtuais de jogos infantis.

Internautas e analistas de mercado começaram a comparar o poder de compra da moeda oficial do país vizinho com as moedas de jogos populares como Fortnite, Roblox e Minecraft.

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O resultado do comparativo impressiona: atualmente, é necessário desembolsar mais notas de peso argentino para comprar um item básico do que moedas fictícias dentro dos jogos de videogame.

Dinheiro real x moedas de videogame

Para entender o tamanho do abismo econômico, a cotação do peso argentino frente ao dólar foi comparada com o valor de conversão das principais moedas virtuais do mercado de entretenimento:

  • V-Bucks (Fortnite): A moeda do Battle Royale da Epic Games possui uma taxa de conversão padrão mais forte que o papel-moeda argentino no mercado paralelo;
  • Robux (Roblox): O dinheiro utilizado para adquirir skins e itens na plataforma infantil também superou o valor unitário da moeda física argentina;
  • Minecoins (Minecraft): Até mesmo as moedas usadas no universo dos blocos virtuais mostram-se mais valorizadas na cotação internacional.

Esse fenômeno bizarro reflete a inflação descontrolada e a perda constante de confiança dos mercados internacionais na moeda emitida pelo Banco Central da Argentina.

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O impacto prático no bolso dos argentinos

Com a perda constante de valor da moeda nacional, os argentinos enfrentam não apenas a redução do poder de compra para alimentos e serviços básicos, mas também dificuldades no lazer digital.

Gigantes dos games, como a Steam e a própria Epic Games, precisaram dolarizar suas lojas na Argentina ou reajustar os preços em mais de 1000% para evitar prejuízos provocados pelo derretimento do peso.

O cenário reforça o uso crescente de criptomoedas e dólares físicos pela população local como mecanismos de sobrevivência para proteger o próprio patrimônio da inflação galopante.

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Argentina economia Fortnite videogame

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