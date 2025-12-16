Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVO DESENROLA

MEIs terão programa de renegociação com juros baixos e maior prazo

Podem ser negociados débitos bancários, e dívidas de serviços e cartão de crédito.

Carla Melo

Por Carla Melo

16/12/2025 - 8:58 h
A medida provisória, que está em fase avançada de definição
A medida provisória, que está em fase avançada de definição -

Muito popular no ano passado, o Desenrola Brasil, programa do governo federal para a renegociação de créditos inadimplidos de pessoas físicas, terá um novo concorrente, desta vez para pessoas jurídicas, que promete ajudar microempreendedores e pequenas empresas na negociação das dívidas.

A medida provisória, que está em fase avançada de definição, prevê operações de crédito com taxa de juros de 1,53% ao mês, considerada relativamente baixa para empresas de pequeno porte, e parcelamento em até 60 meses, com dois meses de carência.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Imóveis terão “CPF próprio” em 2026; saiba como vai funcionar
Reforma tributária passa com apoio quase unânime da Bahia
Fim do refresco: Bebidas açucaradas terão novo imposto; veja prazos

A minuta da medida provisória está sendo avaliada pelos técnicos da área econômica. O objetivo é colocar à disposição para renegociação um volume de crédito entre R$ 1,7 bilhão e R$ 1,8 bilhão, destinado a financiar o pagamento de dívidas que terão desconto a partir de leilões em uma plataforma digital, que ainda não foi definida.

Quem poderá negociar e quem pode emprestar

Do lado dos devedores, apenas microempresas, pequenas empresas e microempreendedores individuais (MEIs), poderão acessar a plataforma para renegociar dívidas. Serão elegíveis não apenas débitos bancários, mas também dívidas de outros tipos, como serviços e cartão de crédito.

Já do lado dos credores, a plataforma poderá ser acessada independentemente do porte da empresa. Assim, inclusive grandes companhias terão a possibilidade de negociar descontos para receber valores em atraso. Ainda assim, empresas menores terão preferência no fechamento do acordo em caso de empate nos descontos oferecidos.

A plataforma também deve permitir negociação direta entre credores e devedores, sem financiamento bancário, o que pode ampliar o alcance do programa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

economia governo federal mei renegociação de dívidas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A medida provisória, que está em fase avançada de definição
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

A medida provisória, que está em fase avançada de definição
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

A medida provisória, que está em fase avançada de definição
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

A medida provisória, que está em fase avançada de definição
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x