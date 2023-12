Mercado reduz previsão da inflação de 4,51% para 4,49% este ano | A TARDE

O mercado financeiro reduziu de 4,51% para 4,49% ao ano a previsão do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O número fica abaixo do teto da meta oficial em 2023, de 4,75%.

A estimativa está no Boletim Focus desta segunda-feira, 18, pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central (BC) que ouviu mais de 100 instituições financeiras do país.

A meta é de 3,25% para 2023, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, segundo estimativa definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Para 2024, a projeção da inflação permaneceu em 3,93%; 2025 e 2026, as previsões são de 3,5% para os dois anos.

Na semana passada, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que a inflação de novembro ficou em 4,68% no acumulado dos últimos 12 meses. As projeções do Produto Interno Bruto (PIB) ficaram inalteradas em relação à semana anterior, em 2,92% para 2023 e 1,51% para 2024.