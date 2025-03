Morre o publicitário Marcio Ehrlich

Marcio Erlich, publicitário, editor da Janela Publicitária - Foto: Divulgação

O publicitário Marcio Ehrlich Morreu nessa segunda-feira, 24, aos 74 anos, no Rio de Janeiro. Ele foi editor da Janela Publicitária, site do setor que leva o nome da sua antiga coluna na Tribuna da Imprensa, que foi "ao ar" em 1977.

O jornalista teve um choque séptico e falência de múltiplos órgãos. Ele deixa a esposa, Renata, dois filhos e um neto.

Ehrlich também publicou histórias em quadrinhos na Tribuna da Imprensa, revista O Cruzeiro, O Pasquim e no Jornal de Ipanema.

Foi colunista do Vídeo Guia, do jornal O Globo, onde escreveu sobre vídeo games, histórias em quadrinhos e, também, publicidade. Também trabalhou na televisão, com comentários sobre publicidade na TV E, TVS e Tv Bandeirantes. Na rádio, teve programas na Panorama FM e na Jornal do Brasil AM.

Atualmente, era vice-presidente executivo da Associação Brasileira dos Colunistas de Marketing e Propaganda, além de coordenador nacional do Prêmio Colunistas.