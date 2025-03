Leilão oferta imóveis a partir de R$ 28 mil; veja como participar

Estão inclusos propriedades residenciais, comerciais e terrenos - Foto: Arquivo

Uma parceria entre o Banco Itaú e a Biasi Leilões vai realizar um leilão online que ofertará 142 imóveis com valores iniciais entre R$ 28,1 mil e R$ 5,46 milhões. Estão inclusos propriedades residenciais, comerciais e terrenos, localizados em vários estados do país, inclusive na Bahia.

Entre os estados onde os imóveis estão localizados, estão a Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Paraná. O evento oferece oportunidades para diversos perfis de compradores, desde aqueles que buscam a casa própria até investidores interessados em ampliar seu portfólio.

O evento vai acontecer na próxima terça-feira, dia 26, às 11h, através do do site oficial da Biasi Leilões. De acordo com o Banco Itaú, as condições de pagamento atrativas incluem parcelamento do lance e desconto de 10% para pagamentos à vista.

Entre os imóveis divulgados, os destacados são: Casa no Recanto Monte Alegre, em São Paulo/SP, de 71m², com lance inicial de R$ 121.400,00; Apartamento de 48,23m² na Vila Matias, em Santos/SP, com lance inicial de R$ 119.300,00; e Casa de 153,80m² no Jardim Regina, em Itanhaém/SP, com lance inicial de R$ 140.200,00.

Para participar da disputa, os interessados devem se cadastrar previamente no site da Biasi Leilões. Informações detalhadas sobre o leilão, a lista completa de imóveis disponíveis e o edital estão disponíveis no site oficial.

Os estados em que os imóveis e terrenos estão localizados são: Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.