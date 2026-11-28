A onda de cortes no mercado de trabalho dos Estados Unidos ganhou um novo capítulo. A Procter & Gamble (P&G), multinacional responsável por marcas de consumo, planeja reduzir em até 7 mil o número de funcionários nas áreas de manufatura e logística até o fim da década.

A medida integra um plano de reestruturação que prevê a redução de 20% a 30% da força de trabalho dessas operações. Além da gigante de bens de consumo, outras oito empresas anunciaram demissões, encerramentos de unidades e mudanças operacionais que podem afetar mais 656 trabalhadores no país.

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Ao todo, os anúncios colocam 7.656 postos de trabalho em risco, segundo o Relatório de Dificuldades no Setor de Frete, divulgado na quarta-feira, 25. Os cortes atingem principalmente os segmentos de transporte, logística, manufatura, embalagens e bebidas.

P&G prevê cortes de até 7 mil funcionários

A redução planejada pela P&G faz parte de uma estratégia para aumentar a produtividade e diminuir despesas operacionais. A companhia pretende economizar até US$ 10 bilhões (cerca de R$ 55,31 bilhões) de forma acumulada entre os anos fiscais de 2027 e 2030.

Entre as mudanças previstas está a ampliação do uso de tecnologias e sistemas de automação, com o objetivo de tornar as operações mais eficientes. A reorganização também deve diminuir a necessidade de mão de obra em determinadas atividades.

Os desligamentos, no entanto, não devem ocorrer de uma só vez. A previsão é que os cortes sejam implementados gradualmente, conforme a empresa reorganize suas operações de manufatura e logística.

Perda de contratos provoca demissões na logística

Além da P&G, empresas do setor logístico também anunciaram redução de equipes e encerramento de atividades nos Estados Unidos.

A CPC Special Logistics East LLC, por exemplo, prevê demitir 69 funcionários em Connecticut. A decisão foi tomada após a Walgreens não renovar o contrato com a transportadora.

Segundo comunicado enviado ao Departamento do Trabalho de Connecticut em 23 de novembro, as atividades no centro de distribuição da Walgreens, em Windsor, e nos locais de trabalho dos motoristas devem ser encerradas por volta de 30 de janeiro de 2027.

Entre os profissionais afetados estão 66 motoristas de caminhão, um gerente regional, um gerente de segurança e um assistente administrativo.

Outra empresa que anunciou o fechamento de uma unidade foi a Saddle Creek Corp. A instalação de Groveport, em Ohio, será desativada, com impacto sobre 150 funcionários. As demissões devem começar em 15 de janeiro de 2027.

Já a GEODIS está encerrando uma operação em Reno, Nevada. A decisão afeta 99 trabalhadores, e o término das atividades está previsto para 22 de novembro.

Fábrica de carrocerias fecha as portas em Ohio

O setor industrial também aparece entre os atingidos pela onda de reestruturações. A Morgan Truck Body LLC anunciou o fechamento definitivo de sua fábrica em Orrville, Ohio, com a eliminação de 73 postos de trabalho.

Em aviso divulgado em 18 de novembro, a companhia justificou a decisão com base em circunstâncias comerciais imprevisíveis.

A empresa fabrica carrocerias para caminhões comerciais, utilizadas no transporte de cargas, na distribuição de mercadorias e em serviços de entrega.

Fabricantes de embalagens e bebidas anunciam cortes

A lista de empresas afetadas inclui ainda fabricantes de embalagens e companhias do setor de bebidas.

Na Pensilvânia, a JL Clark planeja fechar sua unidade em Lancaster, medida que deve atingir 34 funcionários. A fabricante de embalagens metálicas e plásticas espera concluir o encerramento das atividades em 2027.

Em Kansas City, no Missouri, a Gateway Packaging Co. também vai desativar uma instalação localizada na Winner Road. A decisão deve afetar 62 trabalhadores até 30 de dezembro.

No segmento de bebidas, a Pepsi Bottling Group anunciou o fechamento de sua unidade em Knoxville, no Tennessee. A medida prevê a eliminação de 112 vagas a partir de 1º de janeiro de 2027. A notificação foi encaminhada ao departamento estadual responsável pelo trabalho em 19 de outubro.

A Niagara Bottling completa a relação. A empresa encerrará as atividades de sua fábrica de engarrafamento de água em Ocala, na Flórida, afetando 57 funcionários. A previsão é concluir as demissões até o fim de 2026.

Onda de demissões atinge diferentes setores nos EUA

A sequência de anúncios evidencia que os cortes não estão restritos a um único segmento da economia norte-americana. Empresas de transporte, logística, manufatura, embalagens e bebidas estão revendo suas estruturas por diferentes motivos, que incluem perda de contratos, redução de custos e reorganização das operações.

Embora os prazos variem, milhares de trabalhadores podem ser afetados nos próximos meses e anos. No caso da P&G, a dimensão do plano chama a atenção pela quantidade de postos que podem ser eliminados e pelo período previsto para a implementação das mudanças.