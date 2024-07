"Não vemos luz", dizem líderes industriais sobre Reforma Tributária

Lançamento da 6ª edição do ExpoTech Saneantes, Cosméticos e Tintas - Foto: Darío G. Neto para ML Comunicação

Bem vista entre especialistas, principalmente quanto à proposta de simplificação do sistema tributário brasileiro, a Reforma Tributária ainda divide opiniões, principalmente entre representantes do setor industrial baiano que estiveram presentes nesta quarta-feira, 17, no lançamento da 6ª edição do ExpoTech Saneantes, Cosméticos e Tintas 2024, em Salvador.

A Câmara de Deputados aprovou o texto que regulamenta a reforma tributária na última quarta-feira, 10. Entre os principais pontos debatidos durante a votação, estava a inclusão da carne na cesta básica, produtos com imposto zero e a devolução de impostos em contas de consumo e compras. Para o setor industrial, especialistas explicam que a indústria será beneficiada pela unificação e simplificação dos tributos, e também pela redução das distorções econômicas na cadeia produtiva através da implementação do Imposto sobre Valor Agregado (IVA-Dual).

Responsáveis pelos itens que são mais consumidos entre os brasileiros, os setores de cosméticos e saneantes veem com preocupação a falta de transparência da Reforma Tributária para o cenário econômico.

“Ultimamente estamos tendo uma dificuldade em entender e não estamos tendo uma apresentação de como será. Não estou conseguindo ver uma luz. A imprensa fala uma coisa, os políticos outra e eu estou achando uma coisa muito complicada até o momento. O Nordeste foi um dos mais prejudicados com incentivos fiscais, que taxaram benefícios nossos. Ainda estamos negociando, mas o governo não tem uma transparência da Reforma Tributária”, disse o presidente do Saneantes da Bahia, Ronaldo Bulhões durante lançamento da ExpoTech 2024.

Quando questionado pelo parceiro do setor de saneantes, o presidente do Sindicato de Indústria de Cosméticos da Bahia, Raul Menezes, também acende o alerta: “É uma interrogação”. Atualmente, o Brasil é o maior consumidor de cosméticos do mundo, e responsável por 1,8% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional.

O representante do setor explica ainda que além dos incentivos fiscais, é preciso que o setor seja beneficiado e movimentado por novas tecnologias que possam atender as demandas do mercado.

“A nossa indústria baiana ainda não dá conta da demanda que é muito grande. Hoje o mercado baiano é suprido por indústrias grandes, todas de fora. A nossa indústria ainda é muito pequena, tem muito para crescer, mas para crescer hoje precisa de tecnologia, precisa de conhecimento e de novidades. Nossos empresários são diferenciados. É preciso ter essa criatividade, driblar dificuldades e precisa se preparar”, continua o empresário.

Por outro lado

O presidente da Federação de Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), Carlos Henrique Passos, por outro lado, traz a Reforma Tributária como uma esperança para o setor industrial da Bahia, tanto para indústrias que também geram produtos para serem consumidos no estado, quanto para o consumidor que será beneficiado com a transparência de informações.

“O benefício que tanto se espera, não é só para prosseguimentos econômicos, mas também para a sociedade como um todo. A Reforma Tributária tem um outro grande valor. Todo mundo vai saber o imposto que está pagando quando sair do supermercado. Isso traz muito mais cidadania e, com certeza, levando a cidadania, nós vamos elevar também a governança pública. E a governança pública é fundamental para que a nossa sociedade, de fato, possa ser desenvolvida”,

Outros segmentos do setor industrial também veem como positivas as mudanças previstas na Reforma Tributária. Para Arlete Vilpert, representante do setor de tintas na Bahia, o benefício da mudança no sistema tributário vai permitir que a população baiana entenda o que está sendo consumido e gasto, e impulsione o consumo com produtos oriundos do estado.

“Então que a gente possa entender sobre toda essa tributação que acarreta o empresário, mas que reverta em benefícios ao nosso Estado. Isso eu penso que é uma das melhores causas que a questão da reforma tributária pode inserir no nosso Estado”, vislumbrou Arlete Vilpert, representante do setor de tintas na Bahia.

ExpoTech 2024



Os representantes estiveram nesta quarta-feira, 17, no lançamento da 6ª edição do ExpoTech Saneantes, Cosméticos e Tintas 2024, evento que reúne diversos expositores e fornecedores dos segmentos de saneantes, cosméticos e tintas para apresentar tendências do mercado e novas tecnologias. Neste ano, a feira, que é promovida pelo Saneantes da Bahia e pelo Sindicosmetic, acontece nos dias 22 e 23 de julho, no SENAI Cimatec.

A expectativa neste ano é de que o evento reúna 70 estandes com a ampliação de fornecedores das regiões Norte e Nordeste. O objetivo é agregar empresas de micro, pequeno e médio porte, com ideias tecnológicas e tendências avançadas do mercado. Ao menos 1.500 pessoas devem participar do evento.