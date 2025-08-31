Negócios na área de beleza masculina têm previsão de crescer 9% ao ano até 2030

Róberte Batista em sua barbearia no Shopping San Filipe Center, térreo Ladeira do Abaeté Itapuâ - Foto: José Simões/Ag A TARDE

O mercado de beleza masculina vive um momento de expansão no Brasil e na Bahia, impulsionado pela mudança no comportamento do consumidor e pela diversificação de serviços e produtos. Globalmente, o segmento está projetado para crescer cerca de 9,1% ao ano até 2030, e o Brasil se destaca como uma das principais potências nesse campo, ocupando a quarta posição no consumo de produtos de beleza masculina. Estimativas também apontam que o país responde por 13% do mercado global de cosméticos masculinos.

As barbearias continuam como protagonistas, transformando-se em espaços de convivência, lazer e atendimento personalizado. Ao mesmo tempo, o setor se expande com clínicas especializadas e uma oferta crescente de cosméticos e tratamentos voltados exclusivamente para homens. Esse movimento reflete um público cada vez mais disposto a investir em estética, saúde e bem-estar.

Na Bahia, esse movimento acompanha a tendência nacional de expansão do setor. “Nos últimos cinco anos, o mercado de beleza masculina quase dobrou de tamanho no Brasil, e o estado reflete essa transformação, com o setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos consolidado como relevante na economia”, afirma Edicarlos Moreira, coordenador de Comércio e Serviços do Sebrae.

Ele destaca ainda que as barbearias modernas se multiplicaram e se tornaram verdadeiros centros de beleza masculina, evidenciando mudanças comportamentais e uma demanda crescente por autocuidado.

Nas barbearias, a mudança no perfil do cliente é perceptível no dia a dia. “Antigamente, muitos vinham só pelo corte tradicional, mas hoje os clientes buscam mais que isso. Querem um atendimento personalizado, se preocupam com estilo, tendências e cuidados com a barba, pele e cabelo”, relata Róberte Batista, da Barbearia Salvador. Ele acrescenta que cresceu a procura por serviços como hidratação e pintura e que a barbearia passou a ser vista como um espaço de autocuidado e convivência, onde a experiência é tão importante quanto o resultado final.

Além da procura nos salões e barbearias, cresce também o interesse por procedimentos mais avançados. A especialista em Dermatofuncional Daniela Barros destaca que houve um aumento de 43% na demanda por serviços estéticos entre homens, incluindo harmonização facial, preenchimentos e tratamentos de emagrecimento.

“Hoje já não é aceitável o homem desleixado. Eles entendem que precisam de cuidados básicos como limpeza de pele, procedimentos contra gordura localizada e até harmonização facial, que busca realçar traços mais marcantes sem perder a naturalidade”, explica.

Oportunidades de negócio acompanham esse movimento. Edicarlos Moreira observa que o setor se diversifica, abrindo espaço para novos empreendimentos.

“As barbearias multifuncionais seguem em expansão, assim como clínicas que oferecem serviços voltados exclusivamente ao público masculino, desde a limpeza de pele até procedimentos mais sofisticados, como laser e criolipólise. Há também uma procura cada vez maior por produtos específicos, como óleos para barba, hidratantes e até maquiagens desenvolvidas para homens”, afirma. Ele lembra ainda que a beleza negra tem potencial diferenciado na Bahia, pela força cultural e pela demanda crescente por produtos adequados às características da pele e do cabelo afro.

Fidelização é a marca

A fidelização também se tornou uma marca desse público. Para a biomédica esteta Fernanda Galante, os homens têm buscado rotinas programadas de autocuidado, com visitas frequentes às clínicas.

“Temos homens que vêm todo mês fazer limpeza de pele e, com o tempo, passam a realizar peelings, microagulhamento e aplicações de bioestimuladores. Eles entenderam que se cuidar antes, com planejamento, faz toda a diferença para manter a pele saudável e firme a longo prazo”, diz. Segundo ela, a manutenção deixa de ser vista como gasto e passa a ser encarada como investimento em imagem, saúde e autoestima.

“As tendências de sustentabilidade, personalização e integração entre estética e saúde devem impulsionar ainda mais o setor, oferecendo boas oportunidades para pequenos negócios e consolidando a Bahia como um polo de inovação nesse segmento”, afirma Edicarlos Moreira.

Para ele, o crescimento da beleza masculina não é passageiro, mas parte de uma mudança cultural que redefine o mercado e abre espaço para empreendedores que souberem se adaptar às novas exigências desse público.

