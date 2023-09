Nestlé oficializa compra da Kopenhagen e Brasil Cacau

Após a informação de que a Nestlé estaria próxima a concluir a compra da Kopenhagen, a empresa transnacional finalmente adquiriu a marca de chocolate após assinatura das partes envolvidas nesta quinta-feira, 7.

Em comunicado oficial, a Nestlé afirmou que irá submeter a compra ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), nas próximas semanas.Segundo a estrutura administrativa, a empresa adquire a participação do FIP Dutch no Grupo CRM, do Advent International.

Atualmente o Grupo CRM tem mais de 1 mil lojas e “é um dos maiores franqueadores do Brasil". O valor da transação, entretanto, não foi anunciada