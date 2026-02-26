Norte e Nordeste rompem eixo tradicional e puxam crescimento da Bolsa

Norte e Nordeste registraram um salto superior a 100% no número de investidores - Foto: © Rovena Rosa/Agência Brasil

O eixo tradicional de investimentos no Brasil, historicamente concentrado no Sudeste, está ganhando novos e vigorosos contornos geográficos. Dados consolidados da B3 revelam que as regiões Norte e Nordeste registraram um salto superior a 100% no número de investidores entre 2020 e 2025.

O movimento sinaliza não apenas uma maior disponibilidade de plataformas digitais, mas uma mudança estrutural no comportamento financeiro das populações locais.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Enquanto o Sudeste ainda detém o maior volume de capital custodiado, o ritmo de novos entrantes nas regiões de fora do eixo mostra uma aceleração constante.

Entre 2024 e 2025, o Nordeste viu sua base avançar 3,98%, enquanto o Norte cresceu 4,4%. No estado da Bahia, o entusiasmo é ainda maior: a base de investidores cresceu 5,35%, superando a marca de 205 mil pessoas físicas ativas na bolsa.

Barreira dos R$ 200 bilhões

Apesar do avanço, o cenário ainda é de transição. O maior adversário da rentabilidade no Norte e Nordeste continua sendo a caderneta de poupança. Estima-se que cerca de R$ 200 bilhões sigam aplicados na modalidade nessas regiões, motivados pela familiaridade e pela percepção de segurança.

Especialistas alertam, contudo, que essa "segurança" tem um custo invisível. Em um cenário de 10 anos, a diferença de rendimento entre R$ 100 mil na poupança e em ativos conservadores como o Tesouro Direto ou CDBs pode chegar a R$ 130 mil.

"O desafio não é apenas migrar recursos, mas ampliar o entendimento de que segurança não está mais restrita à poupança", pontua Larissa Falcão, líder da XP nas regiões.

Mudança em 2025

O ano de 2025 foi emblemático para essa migração. No Brasil, mais de R$ 85 bilhões foram retirados da poupança, marcando o quinto ano consecutivo de saques líquidos. Esse capital tem buscado refúgio em produtos de renda fixa com proteção regulatória (FGC) e liquidez, como:

Tesouro Selic : Títulos públicos com risco soberano.

: Títulos públicos com risco soberano. CDBs e LCI / LCAs : Títulos bancários com isenção de IR (no caso das letras de crédito).

e / : Títulos bancários com isenção de IR (no caso das letras de crédito). Fundos DI : Gestão profissional com foco em acompanhar a taxa de juros.

Assessoria

Para quem deseja consolidar sua jornada como investidor em 2026, a orientação dos analistas é o foco na reserva de emergência. A descentralização do mercado também trouxe para o Norte e Nordeste a figura do assessor de investimentos, essencial para personalizar o planejamento de acordo com metas regionais, como a compra de imóveis ou a educação dos filhos.

A consolidação do Norte e Nordeste como vetores do mercado de capitais reforça que a educação financeira, quando democratizada pela tecnologia, é capaz de romper barreiras históricas e oferecer novas formas de proteção e crescimento do patrimônio para o brasileiro, de ponta a ponta do país.