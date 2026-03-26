Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SEM EXAME?

Nova regra para CNH avança e pode mudar renovação no Brasil

Expectativa é de avanço na tramitação para que a medida seja consolidada como lei permanente

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

26/03/2026 - 21:13 h | Atualizada em 26/03/2026 - 21:56

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Nova regra para CNH avança e pode mudar renovação no Brasil
-

O Congresso Nacional decidiu estender por mais 60 dias a validade da Medida Provisória 1.327/25, que cria regras mais simples para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em casos específicos. A proposta beneficia motoristas com bom histórico, permitindo a redução de etapas no processo.

Pela norma, condutores que não tenham cometido infrações nos últimos 12 meses podem ter acesso a um procedimento menos burocrático, com possibilidade de dispensa de exames e outras exigências, conforme critérios estabelecidos.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Regra vale para perfis específicos

A flexibilização não se aplica a todos os motoristas. O texto limita o benefício a condutores das categorias A e B — motos e carros de passeio — que estejam com o prontuário limpo no período analisado.

Além disso, há restrições relacionadas à idade. Pessoas com mais de 70 anos não podem utilizar a renovação simplificada. Já quem tem entre 50 e 69 anos poderá recorrer ao modelo apenas uma vez.

A medida também determina que condutores com sinais de doenças ou condições que possam comprometer a direção continuem obrigados a passar por avaliação médica nos órgãos de trânsito.

CNH
CNH | Foto: Divulgação

Processo pode ficar mais rápido e barato

Com a prorrogação, a expectativa é de que parte dos motoristas consiga renovar a habilitação de forma mais ágil, evitando deslocamentos e etapas presenciais. A tendência é de ampliação de serviços digitais, o que pode reduzir tempo e custos para os condutores que se enquadram nas regras.

Leia Também:

Governo zera tarifa de importação para itens de informática; confira
Bets viram a maior forma de endividamento das famílias brasileiras
Brasil pode ficar sem Diesel? Veja o que diz o Governo Federal
Hub Salvador: 10 startups concluem aceleração com foco em escala e mercado

Prazo define futuro da proposta

Apesar de já estar em vigor, a medida ainda precisa ser analisada pelo Congresso para se tornar definitiva. O novo prazo de 60 dias será decisivo para que deputados e senadores votem o texto.

Caso não haja aprovação dentro desse período, a proposta perde a validade e as regras atuais para renovação da CNH voltam a ser aplicadas.

Nos bastidores, a expectativa é de avanço na tramitação para que a medida seja consolidada como lei permanente.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cnh congresso nacional habilitação

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Esquecido pelo Senado, Super MEI ganha sobrevida e avança na Câmara

Play

Deyvid Bacelar analisa impacto da guerra nos preços dos combustíveis na Bahia

Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

x