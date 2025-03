Nubank perde US$ 10,9 bilhões em valor de mercado com queda de ações

O banco digital registrou um lucro líquido de US$ 552 milhões - Foto: Divulgação | Nubank

As ações do Nubank (Nu Holdings) despencaram cerca de 17% nesta sexta-feira, 21, na Bolsa de Nova York, segundo a consultoria Elos Ayta. Com isso, o valor de mercado da empresa recuou de US$ 63,6 bilhões para US$ 52,7 bilhões.

O encolhimento de US$ 10,9 bilhões (cerca de R$ 62,2 bilhões) equivale ao valor de mercado de duas BRFs, companhia do setor de alimentos, que hoje vale aproximadamente R$ 31 bilhões na Bolsa brasileira (B3).

De acordo com o Metropoles, Einar Rivero preparou a análise. A forte correção ocorre depois da divulgação dos resultados financeiros do Nubank referentes ao ano de 2024.

O banco digital registrou um lucro líquido de US$ 552 milhões no terceiro trimestre do ano passado, praticamente em linha com o mesmo período de 2023. Já no acumulado anual, o lucro atingiu US$ 1,97 bilhão, um crescimento robusto de 91% na comparação com o ano anterior.

Apesar da expansão dos lucros e da sólida base de clientes, o movimento de queda sugere uma realização de lucros por parte dos investidores, que vinham impulsionando os papéis ao longo das últimas semanas.

O valor de mercado do Nu Holdings chegou a bater um pico de US$ 66,4 bilhões no início de fevereiro, mas perdeu força com a intensificação da volatilidade global e o aumento da aversão ao risco.