Número de furtos de combustíveis em dutos cresce na Bahia, diz Transpetro

Entre 2020 e 2022, a Transpetro, empresa brasileira de transporte e logística de combustíveis da Petrobras, foram mais de 360 casos de furto ou tentativas de furto nos dutos da companhia. Isso tem sido uma preocupação recorrente e foco de combate da Transpetro, que distribui 1,8 bilhões de litros de combustíveis pelos dutos em todos os estados do Brasil.

O presidente da Transpetro Sergio Bacci afirmou que apesar da redução no número de perfurações e furtos de combustíveis em dutos no Brasil, a Bahia ainda registra um crescimento preocupante do ato criminoso.

“Nos últimos anos a gente conseguiu fazer uma redução de 85% das derivações clandestinas, mas especificamente aqui na Bahia esse número tem crescido ao contrário do que acontece no resto do país. Mais do que o problema econômico, a nossa maior preocupação é não ter efetivamente o dano ambiental e dano às pessoas, porque uma derivação clandestina mal feita por criminosos, pode causar prejuízos”, disse ele em entrevista ao programa Isso é Bahia, em A TARDE FM, com Jefferson Beltrão.

A Transpetro atua nas operações de importação e exportação de petróleo e derivados, gás e etanol para a América Latina. Para que o combate aos furtos seja ainda mais célere e eficaz, a empresa afirma que está investindo na ampliação de três pilares logísticos.



“Nossos principais investimentos estão sendo feitos, primeiro no Centro Nacional de Controle Logístico, o nosso CNCL. A gente também tem convênios com órgãos de segurança dos estados, para nos ajudar nesse combate. Aqui na Bahia, a gente está construindo esse convênio com a Polícia Civil, a Polícia Militar da Bahia. Mas, o mais importante, do nosso ponto de vista, é o relacionamento da comunidade”, explica Sergio Bacci.

Nesta sexta-feira, 18, é celebrada a iniciativa do ‘Dia do 168’, para informar e engajar a população sobre a importância de manter a segurança nas áreas onde passam os dutos e conscientizar o combater contra o furto dos materiais. As comunidades de Madre de Deus, São Francisco do Conde, Camaçari e Jequié receberão materiais lúdicos, palestras, torneios de futebol, apresentação de grupos de dança e outras atividades para reforçar o objetivo da data.