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PIX vai mudar! Confira todas as novidades previstas para 2026

O modelo de pagamneto do Brasil será aprimorado pelo Governo Federal

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

03/04/2026 - 11:02 h

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A modalidade PIX é a mais famosa no Brasil atualmente
A modalidade PIX é a mais famosa no Brasil atualmente -

Modelo de pagamento criado exclusivamente pelo Brasil, o PIX passará por algumas alterações em 2026. O Banco Central (BC) anunciou que a ferramenta de transferências em tempo real ganhará um aprimoramento nos próximos meses.

Dentre as principais novidades que estão em fase de estudo estão a obrigatoriedade da cobrança híbrida, que permite o pagamento por meio do QR code de uma cobrança que também apresenta a possibilidade de pagamento por boleto.

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A duplicata, funcionalidade que permite o pagamento de duplicatas escriturais (títulos de crédito) via PIX também deve ser introduzida no meio de pagamento.

Além do split tributário, que adequará a ferramenta ao sistema de pagamento de impostos em tempo real.

Mudanças no Pix

As mudanças não ficarão restritas apenas a este ano e ocorrerão em 2027 também.

Pix Internacional

Segundo o BC, o principal aprimoramento do PIX será com a modalidade PIx internacional, que já está sendo aceita em alguns estabelecimentos de países, como Argentina, Estados Unidos (Miami e Orlando) e Portugal (Lisboa).

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Pix em garantia

Outra novidade é o PIX em garantia, modalidade de crédito consignado para trabalhadores autônomos e empreendedores do setor privado, possibilitando a liberação dos recursos e juros mais acessíveis.

Pix por aproximação offline

PIX por aproximação de modo offline, que permite o pagamento por aproximação mesmo que o usuário não esteja com o dispositivo celular ligado a uma fonte de internet no momento.

O que é o PIX e como ele funciona?

O PIX é um sistema de pagamento instantâneo criado no Brasil, que permite transferências em tempo real entre contas bancárias, 24 horas por dia.

Quais mudanças o PIX passará em 2026?

Em 2026, o PIX incluirá a cobrança híbrida, a funcionalidade para pagamento de duplicatas e mudanças para adequar o sistema ao pagamento de impostos em tempo real.

O que é o PIX Internacional e onde ele está disponível?

O PIX Internacional permitirá realizar pagamentos fora do Brasil e já está sendo aceito em locais como Argentina, Estados Unidos e Portugal.

Como funciona o PIX em garantia para autônomos?

O PIX em garantia é uma nova modalidade de crédito que facilita o acesso a recursos e oferece juros mais baixos para trabalhadores autônomos e empreendedores.

O que é o PIX por aproximação offline?

O PIX por aproximação offline permite realizar pagamentos por aproximação, mesmo sem conexão com a internet, facilitando a experiência do usuário.

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