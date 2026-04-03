PIX vai mudar! Confira todas as novidades previstas para 2026

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A modalidade PIX é a mais famosa no Brasil atualmente - Foto: Bruno Peres | Agência Brasil

Modelo de pagamento criado exclusivamente pelo Brasil, o PIX passará por algumas alterações em 2026. O Banco Central (BC) anunciou que a ferramenta de transferências em tempo real ganhará um aprimoramento nos próximos meses.

Dentre as principais novidades que estão em fase de estudo estão a obrigatoriedade da cobrança híbrida, que permite o pagamento por meio do QR code de uma cobrança que também apresenta a possibilidade de pagamento por boleto.

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A duplicata, funcionalidade que permite o pagamento de duplicatas escriturais (títulos de crédito) via PIX também deve ser introduzida no meio de pagamento.

Além do split tributário, que adequará a ferramenta ao sistema de pagamento de impostos em tempo real.

Mudanças no Pix

As mudanças não ficarão restritas apenas a este ano e ocorrerão em 2027 também.

Pix Internacional

Segundo o BC, o principal aprimoramento do PIX será com a modalidade PIx internacional, que já está sendo aceita em alguns estabelecimentos de países, como Argentina, Estados Unidos (Miami e Orlando) e Portugal (Lisboa).

Pix em garantia

Outra novidade é o PIX em garantia, modalidade de crédito consignado para trabalhadores autônomos e empreendedores do setor privado, possibilitando a liberação dos recursos e juros mais acessíveis.

Pix por aproximação offline

PIX por aproximação de modo offline, que permite o pagamento por aproximação mesmo que o usuário não esteja com o dispositivo celular ligado a uma fonte de internet no momento.