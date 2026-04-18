Nubank anuncia fim de serviço e pega clientes de surpresa

Siga o A TARDE no Google

Cartão Nubank - Foto: Divulgação

O Nubank decidiu encerrar o acesso gratuito ao HBO Max para clientes do cartão Ultravioleta. Com a mudança, que já está em vigor desde o início desta semana, o streaming deixa de ser um benefício sem custo para os clientes e passa a ser cobrado à parte.

O acesso ao HBO Max era um dos principais diferenciais do cartão Ultravioleta, voltado para clientes de alta renda.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para manter o serviço, o banco passou a oferecer planos com desconto:

Plano com anúncios: R$ 11,90 por mês

Plano sem anúncios: R$ 17,90 por mês

Os valores são inferiores aos preços cheios praticados no mercado, atualmente em torno de R$ 29,90 e R$ 44,90, respectivamente.

Quem será afetado pela mudança?

A alteração impacta diretamente clientes do Ultravioleta que utilizavam o HBO Max sem custo. O cartão premium tem mensalidade de R$ 89.

Apesar da retirada do streaming gratuito, o produto mantém outros benefícios, como isenção de IOF em compras internacionais.

Outras mudanças

Em setembro de 2025, o Nubank já havia encerrado o rendimento automático de 200% do CDI sobre o cashback do Ultravioleta.

De acordo com o banco, as alterações nos benefícios fazem parte de uma estratégia contínua baseada em condições de mercado e no uso dos serviços pelos clientes.