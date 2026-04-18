BANCO VIRTUAL
Nubank anuncia fim de serviço e pega clientes de surpresa
Nova regra já está em vigor em todo o país
O Nubank decidiu encerrar o acesso gratuito ao HBO Max para clientes do cartão Ultravioleta. Com a mudança, que já está em vigor desde o início desta semana, o streaming deixa de ser um benefício sem custo para os clientes e passa a ser cobrado à parte.
O acesso ao HBO Max era um dos principais diferenciais do cartão Ultravioleta, voltado para clientes de alta renda.
Para manter o serviço, o banco passou a oferecer planos com desconto:
- Plano com anúncios: R$ 11,90 por mês
- Plano sem anúncios: R$ 17,90 por mês
Os valores são inferiores aos preços cheios praticados no mercado, atualmente em torno de R$ 29,90 e R$ 44,90, respectivamente.
Quem será afetado pela mudança?
A alteração impacta diretamente clientes do Ultravioleta que utilizavam o HBO Max sem custo. O cartão premium tem mensalidade de R$ 89.
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Apesar da retirada do streaming gratuito, o produto mantém outros benefícios, como isenção de IOF em compras internacionais.
Outras mudanças
Em setembro de 2025, o Nubank já havia encerrado o rendimento automático de 200% do CDI sobre o cashback do Ultravioleta.
De acordo com o banco, as alterações nos benefícios fazem parte de uma estratégia contínua baseada em condições de mercado e no uso dos serviços pelos clientes.
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