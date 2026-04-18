Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BANCO VIRTUAL

Nubank anuncia fim de serviço e pega clientes de surpresa

Nova regra já está em vigor em todo o país

Ane Catarine
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Cartão Nubank
Cartão Nubank -

O Nubank decidiu encerrar o acesso gratuito ao HBO Max para clientes do cartão Ultravioleta. Com a mudança, que já está em vigor desde o início desta semana, o streaming deixa de ser um benefício sem custo para os clientes e passa a ser cobrado à parte.

O acesso ao HBO Max era um dos principais diferenciais do cartão Ultravioleta, voltado para clientes de alta renda.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Para manter o serviço, o banco passou a oferecer planos com desconto:

  • Plano com anúncios: R$ 11,90 por mês
  • Plano sem anúncios: R$ 17,90 por mês

Os valores são inferiores aos preços cheios praticados no mercado, atualmente em torno de R$ 29,90 e R$ 44,90, respectivamente.

Quem será afetado pela mudança?

A alteração impacta diretamente clientes do Ultravioleta que utilizavam o HBO Max sem custo. O cartão premium tem mensalidade de R$ 89.

Leia Também:

Nubank entra em disputa para comprar banco famoso do Brasil
Nubank faz anúncio importante que deve impactar todos os clientes
Nubank e Latam lançam função para facilitar acúmulo de milhas; entenda

Apesar da retirada do streaming gratuito, o produto mantém outros benefícios, como isenção de IOF em compras internacionais.

Outras mudanças

Em setembro de 2025, o Nubank já havia encerrado o rendimento automático de 200% do CDI sobre o cashback do Ultravioleta.

De acordo com o banco, as alterações nos benefícios fazem parte de uma estratégia contínua baseada em condições de mercado e no uso dos serviços pelos clientes.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cartão de crédito hbo max Nubank Ultravioleta

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cartão Nubank
Play

Ponte Salvador-Itaparica: quanto tempo levará a travessia de carro?

Cartão Nubank
Play

Carne nova no pedaço? Proteína de laboratório cresce e mira mercado na Bahia

Cartão Nubank
Play

Esquecido pelo Senado, Super MEI ganha sobrevida e avança na Câmara

Cartão Nubank
Play

Deyvid Bacelar analisa impacto da guerra nos preços dos combustíveis na Bahia

x