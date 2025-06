Oficina de Economia Circular capacita moradores de Candeias

Participantes podem usar o plástico para criar obras de arte - Foto: Divulgação

Moradores da comunidade de Menino Jesus, em Candeias, cidade da região metropolitana de Salvador, participaram de mais uma edição da Oficina de Economia Circular, realizada pela Braskem. A iniciativa teve o objetivo de capacitar os participantes na utilização do plástico para produzir obras de arte que possam ser comercializadas, promovendo desta forma o desenvolvimento econômico sustentável.

A oficina foi ministrada pelos artistas plásticos Diva Oliveira e Ivan Oliveira, da Mosaico Reciclado, na sede da Central das Organizações Comunitária de Menino Jesus (Corcomej), nos dias 20 e 21 de maio, das 13h às 17h, totalizando oito horas de capacitação. A dona de casa Reijane Araújo foi uma das participantes da oficina.

“Achei muito interessante. É ótimo saber que a gente pode utilizar o material reciclável de outras formas e desenvolver uma técnica de trabalho e ocupação também”, garante.

Os 22 alunos aprenderam a preparar os materiais, separando as embalagens plásticas por cores e texturas e, em seguida, a fazer o corte e a montagem de mosaicos, criando desenhos que vão de paisagens a réplicas de quadros famosos. A técnica pode ser aplicada em camisetas, quadros, ecobags e outros produtos para serem vendidos.

Para Merivânia Neves, diretora Social da Corcomej, a realização da Oficina de Economia Circular estimula o empreendedorismo na comunidade. “Para a gente, é de grande valia, porque nós entendemos que a empregabilidade está difícil e é uma alternativa para as pessoas gerarem renda e conseguir sustentar suas famílias”, ressalta.

Geração de renda sustentável

O empoderamento das pessoas e a geração de renda sustentável são os objetivos da iniciativa, como destaca Magnólia Borges, gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia.

“Ao promovermos as Oficinas de Economia Circular visamos contribuir para a redução das desigualdades sociais nas comunidades vizinhas às nossas operações industriais com a melhoria da renda por meio do empreendedorismo. A iniciativa ainda desperta nos participantes a promoção da reciclagem, sustentabilidade e circularidade das embalagens plásticas”, aponta.