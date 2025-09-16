Menu
ECONOMIA

ONG lança ação que incentiva negócios liderados por mulheres negras

Projeto será iniciado em outubro com a capacitação de 150 mulheres negras

Redação

Por Redação

16/09/2025 - 12:55 h
Parte das vagas da capacitação com inscrições abertas serão destinadas para mulheres da comunidade LGBTQIA+
-

Com o objetivo de incentivar e impulsionar negócios liderados mulheres cis e trans negras de Salvador e Feira de Santana, o HUB Pontos Diversos abre inscrições de programa que visa capacitar 150 mulheres, incubar 25 negócios, acelerar 8 empreendimentos com capital semente.

Com foco em afroempreendedorismo, feminismo negro, sustentabilidade socioambiental, economia solidária e interseccionalidade, o projeto tem inscrições gratuitas entre os dias 15 e 30 de setembro, que podem ser realizadas através do formulário: https://forms.gle/dceewHs9rDpEwN5f8

Além das capacitações, o HUB Pontos Diversos também vai oferecer um espaço estruturado como centro de inovação e apoio contínuo, com foco em afroempreendedorismo, feminismo negro, sustentabilidade socioambiental, economia solidária e interseccionalidade. Vale ressaltar que parte das vagas da capacitação com inscrições abertas serão destinadas para mulheres da comunidade LGBTQIA+, especialmente mulheres trans.

“Programas de aceleração não apenas ampliam as chances de sucesso dos negócios, mas também contribuem para uma economia mais plural, descentralizada, justa e regenerativa. A aceleração inclusiva também é um mecanismo de enfrentamento ao racismo estrutural, criando pontes que foram historicamente negadas, principalmente para mulheres negras empreendedoras", disse Carolina Barreto, cientista social e sócia fundadora da ONG Pontos Diversos, idealizadora do HUB.

