ONS aprova ações preventivas para garantir oferta de energia no país

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) aprovou ações preventivas para garantir a oferta de energia no Brasil, considerando a seca nas regiões Norte e Nordeste, a estiagem nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, e o impacto do fenômeno La Niña.



Durante a 295ª reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), foram discutidas medidas para o período de setembro a dezembro, prevendo alta demanda e baixa geração eólica.

Entre as ações estão a continuidade do envio de eletricidade das termelétricas Santa Cruz e Linhares e o despacho flexível das termelétricas Santa Cruz, Linhares e Porto Sergipe para reduzir custos.

