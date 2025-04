Petrobras anuncia redução de R$ 0,12 no preço do diesel

Preço ao consumidor será de R$ 2,95 por litro - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira, 17, que vai reduzir o preço do óleo diesel vendido às distribuidoras em R$ 0,12 por litro. A medida passa a valer a partir desta sexta-feira, 18.

De acordo com a estatal, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será de R$ 2,95 por litro e calcula que haverá uma redução de R$ 0,10 na bomba. Isso porque o diesel fóssil vendido pela estatal às distribuidoras é misturado ao biodiesel, na proporção de 86% fóssil e 14% biocombustível.

Segundo a Petrobras, a nova redução deve reverter o aumento de R$ 0,22 implementado em janeiro. As quedas no preço do petróleo no mercado internacional têm levado às reduções no preço do diesel no Brasil.

A disputa comercial desencadeada pelas tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está levando à redução nas estimativas de demanda global por petróleo e à queda no preço do barril.