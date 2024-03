“Petrobras cada vez mais sólida”, diz Prates sobre dados de 2023 | A TARDE

A transição energética é o foco da Petrobras para o futuro. O presidente da empresa, o economista Jean Paul Prates, sinalizou nesta sexta-feira, 8, que a intenção é liderar esse processo no país, conduzindo o Brasil para uma economia cada vez mais descarbonizada.



“Estamos tornando a Petrobrás cada vez mais sólida. Este é o primeiro ano de uma jornada que levará a Petrobras a liderar a transição energética justa no Brasil de forma gradual e consciente. Vamos encarar os desafios aproveitando as sinergias com os nossos negócios e alavancados nas nossas expertises, nunca negligenciando a geração de valor econômico, como não poderia deixar de ser para uma empresa que quer manter-se competitiva e perpetuar valor para as gerações futuras”, declarou Prates.

Na avaliação do presidente da Petrobras, o Brasil já se encontra no caminho da transição energética, gerando um combustível mais descarbonizado do que a média dos demais países.

“Nesse sentido, podemos comemorar nossos recordes de produção de petróleo e gás porque o nosso petróleo está entre os mais descarbonizados do mundo", afirmou Jean Paul Prates.

Nesta sexta, a Petrobras publicou seu balanço de 2023, que revelou o segundo maior resultado da história da empresa; 13 recordes operacionais; além de um aumento dos investimentos e a redução de dívidas.

No Plano Estratégico montado pela atual gestão da Petrobras para o período entre 2024 e 2028, além da transição energética a ser realizada de forma gradual, está prevista a geração de até 280 mil empregos.

“Os resultados financeiros de 2023 mostram que estamos construindo uma Petrobras mais sólida, mais resiliente e capaz de gerar valor a longo prazo para seus sócios e para a sociedade. O crescimento da companhia também se refletirá no desenvolvimento socioeconômico do país. Os investimentos previstos no Plano Estratégico 2024-2028 têm o potencial de gerar 280 mil empregos diretos e indiretos”, destacou o diretor Financeiro e de Relacionamento com Investidores da Petrobras, Sérgio Caetano Leite.