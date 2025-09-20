Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DA RÚSSIA

Petróleo recua pelo 3º dia e União Europeia anuncia fim do gás russo até 2027

Cotações do petróleo e do gás caem em meio a previsões de excesso de oferta e anúncio da União Europeia sobre o corte das importações de gás russo

AFP

Por AFP

20/09/2025 - 5:15 h
Representante da União Europeia para Assuntos Externos, Kaja Kallas (D), fala ao lado do chanceler do Brasil, Mauro Vieira
Representante da União Europeia para Assuntos Externos, Kaja Kallas (D), fala ao lado do chanceler do Brasil, Mauro Vieira -

As cotações do petróleo recuaram nesta sexta-feira, 19, pelo terceiro dia consecutivo, ainda afetadas por perspectivas de uma oferta excessiva, enquanto o gás não se beneficiou de uma proposta da União Europeia externa a cortar, antes do previsto, suas importações de gás natural liquefeito russo.

A Comissão Europeia apresentou sexta-feira aos países o bloco neste novo “pacote” de avaliações contra Moscou, o 19º desde a operação russa na Ucrânia, iniciada em 2022.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Entre suas proposições, “a eliminação gradual do gás natural liquefeito russo até 1º de janeiro de 2027”, escreveu na rede X a titular da diplomacia europeia, Kaja Kallas.

“Em 2024, o gás russo representava 19% das importações totais de gás da União Europeia”, ou seja, muito menos que antes da guerra na Ucrânia (45%), sublinham os analistas do DNB Carnegie.

Leia Também:

Ministro da Saúde desiste de viagem aos EUA: 'afronta'
Vídeo: criança tem caranguejo vivo retirado de ouvido após ida a praia
Novo surto de vírus na China acende alerta global e lembra pandemia

“O anúncio da União Europeia não terá um efeito significativo até dentro de mais de um ano, por isso não tem impacto no mercado atual”, disse à AFP Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

Os papéis de contratos futuros holandeses TTF, a referência europeia para gás natural, caíram 1,95%, para 32,31 euros por megawatt/hora (MWh).

Quanto ao petróleo, os operadores têm o impacto dos aumentos de produção de membros da Organização de Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+).

O preço do barril do tipo Brent, negociado em Londres para entrega em novembro, recuou 1,13%, para 66,68 dólares. Seu equivalente no mercado americano, o barril do tipo West Texas Intermediate (WTI), com vencimento em outubro, retrocedeu 1,40%, para 62,68 dólares.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Gás natural liquefeito Mercado de Energia Petróleo Brent união europeia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Representante da União Europeia para Assuntos Externos, Kaja Kallas (D), fala ao lado do chanceler do Brasil, Mauro Vieira
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

Representante da União Europeia para Assuntos Externos, Kaja Kallas (D), fala ao lado do chanceler do Brasil, Mauro Vieira
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

Representante da União Europeia para Assuntos Externos, Kaja Kallas (D), fala ao lado do chanceler do Brasil, Mauro Vieira
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

Representante da União Europeia para Assuntos Externos, Kaja Kallas (D), fala ao lado do chanceler do Brasil, Mauro Vieira
Play

Cuidado com o leão! Saiba como o animal se tornou símbolo do IR

x