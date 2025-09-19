Vídeo: criança tem caranguejo vivo retirado de ouvido após ida a praia

Pouco depois de sair da água, Pedro reclamou de incômodo e disse sentir algo “se mexendo” dentro da orelha - Foto: Reprodução redes sociais

Um passeio em família à praia terminou em susto para o filho de uma influenciadora e estilista mexicana Kitzia Mitre. Durante o mergulho no mar no México, um caranguejo entrou no ouvido do garoto, que precisou de atendimento médico.

Pouco depois de sair da água, Pedro reclamou de incômodo e disse sentir algo “se mexendo” dentro da orelha. Preocupada, Kitzia levou o filho a um posto de saúde da região.

No local, os médicos identificaram que o desconforto era causado por um caranguejo ainda vivo. O momento foi registrado pela mãe e publicado nas redes sociais em 7 de setembro. Em poucos dias, o vídeo ultrapassou 22 milhões de visualizações.

Desespero

Nas imagens, Pedro aparece chorando e segurando a mão da mãe enquanto a profissional de saúde retira o animal. Assustado, ele chegou a perguntar: “Vou ficar cego?”.

Depois da retirada, o crustáceo foi visto caminhando pela maca. Nas redes, Kitzia comentou o episódio com bom humor: "Um novo medo desbloqueado… um caranguejo entrou no ouvido do Pedro. É algo muito improvável, mas aconteceu".

Ela ainda brincou ao publicar o vídeo: “Nenhum caranguejo foi ferido na gravação”.