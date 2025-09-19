Menu
HOME > MUNDO
MUNDO

Mulher leva R$ 467 milhões na loteria, mas quase perde tudo na Justiça

Caso chamou atenção porque expôs falhas no sistema da loteria

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

19/09/2025 - 16:38 h
Loteria bloqueou o prêmio de US$ 83,5 milhões e caso foi parar nos tribunais
Loteria bloqueou o prêmio de US$ 83,5 milhões e caso foi parar nos tribunais

Uma vitória que parecia sonho virou pesadelo jurídico para Kristen Moriarty, moradora do Texas (EUA). Em 17 de fevereiro de 2025, ela acertou os números da Lotto Texas e conquistou um prêmio estimado em US$ 83,5 milhões (equivalente a cerca de R$ 467 milhões).

No entanto, em vez de comemorar a fortuna, passou meses em uma batalha contra a própria Comissão de Loteria do estado para receber o dinheiro. O caso chamou atenção porque expôs falhas no sistema da loteria e levantou dúvidas sobre a confiança do público no jogo mais popular do Texas.

Disputa contra a Loteria do Texas

Moriarty comprou os números vencedores por meio do Jackpocket, aplicativo que funciona como courier: a empresa recebe o pedido, adquire o bilhete em um ponto físico autorizado e entrega a versão digitalizada ao jogador.

Até então, o sistema era aceito pela loteria texana. Porém, dias após o sorteio, uma mudança de regras jogou a legalidade do serviço em dúvida. A Comissão de Loteria bloqueou o pagamento, alegando que os couriers não eram autorizados pela lei estadual.

Segundo o processo, a decisão foi influenciada por pressões políticas e investigações sobre outros prêmios suspeitos.

Vitória parcial na Justiça

Sem saída, Moriarty entrou na Justiça em março, acusando a Comissão de mudar as regras após o resultado. “Ela jogou pelas regras existentes e ganhou. Se a loteria não paga, por que alguém continuaria a jogar no Texas?”, questionou o advogado Randy Howry.

A pressão surtiu efeito. No início de agosto, a Comissão anunciou um acordo: Moriarty receberá um pagamento único de US$ 45,8 milhões antes dos impostos — pouco mais da metade do valor total, já que a quantia integral só seria paga em parcelas anuais.

Futuro da Lotto Texas em xeque

O caso abre um precedente delicado. O Legislativo local já aprovou mudanças que criminalizam serviços de courier e transferem o controle da loteria para outro departamento estadual a partir de setembro.

Enquanto isso, Moriarty, viúva e mãe de dois filhos, finalmente poderá usar o dinheiro que parecia perdido. “Ela é uma cidadã comum que só queria jogar de forma prática. O prêmio não é apenas dela, mas uma prova de que regras precisam ser claras”, reforçou seu advogado.

x